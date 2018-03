EANS-Adhoc: KTM Power Sports AG / KTM Anleihe 2012-2017 über EUR 85 Millionen

12.04.2012

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, UK, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

12. April 2012

KTM Anleihe 2012-2017 über EUR 85 Millionen

Emissionskurs: 101,389 %

Kupon: 4,375 %; zahlbar halbjährlich

Bezüglich der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen der KTM Power Sports AG wurde das Emissionsvolumen mit EUR 85 Millionen festgelegt. Der Emissionskurs beträgt 101,389 %. Der Kupon beträgt 4,375 %. Die Zinsen sind halbjährlich zum 24. Oktober und zum 24. April zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 24. Oktober 2012.

Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und UniCredit Bank Austria AG als Joint Lead Manager, Oberbank AG und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft als Senior-Co Lead Manager sowie Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft und RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als Co-Manager durchgeführt.

Disclaimer:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KTM Power Sports AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts sowie des zugehörigen Nachtrags 1, die gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurden. Der Prospekt sowie der Nachtrag 1 sind auf der Website der Gesellschaft (http://www.ktm.com/at/) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG sind lediglich die Angaben im Prospekt (samt Nachtrag 1) verbindlich. Die Angaben dieser Information sind unverbindlich.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG in den Vereinigten Staaten von Amerika.

