Crowe Horwath International kündigt Führungswechsel an

New York (ots/PRNewswire) - Crowe Horwath International, eines der zehn weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsnetzwerke, gab heute bekannt dass Frank Arford, der seit 2007 CEO des Netzwerks ist, in den Ruhestand treten wird. Das Board of Directors von Crowe Horwath International hat Kevin McGrath auserwählt, um seine Position zum 1. Juli 2012 zu übernehmen.

In seiner Laufbahn hat Frank Arford die weltweit einheitliche Marke von Crowe Horwath und ihren guten Namen unter globalen Netzwerken massgeblich vorangetrieben. Unter seiner Führung wurde die globale Präsenz von Crowe Horwath International von 88 auf 109 Länder ausgeweitet und seine Umsätze wachsen trotz der schwierigen Wirtschaftslage ständig. Nach mehr als 40 Jahren in der Wirtschaftsprüfungsbranche tritt Arford nun in den Ruhestand.

"Frank hat für den Aufbau der Marke Crowe Horwath International und für die Vorbereitung unseres Netzes auf anspruchsvolles internationales Geschäft hervorragende Arbeit geleistet", so Mark Hildebrand, Chairman of the Board von Crowe Horwath International.

"Es war eine grossartige Erfahrung für Crowe Horwath International an einem Wendepunkt seiner Entwicklung tätig zu sein und ich bin für die Unterstützung, die ich von den Netzwerkteams und den Mitgliedsfirmen im Laufe der Jahre erhalten habe, sehr dankbar", bemerkte Frank Arford. "Ich werde aus dem Unternehmen mit der Zuversicht ausscheiden, dass unsere Zukunftspläne bei Kevin in guten Händen sind."

McGrath ist derzeit Chief Operating Officer von Crowe Horwath LLP, der führenden US-Firma von Crowe Horwath International. In dieser Rolle hat er die Strategie des Unternehmens zur Förderung des Markenbewusstseins mit gleichzeitiger landesweiter Expansion erfolgreich betreut. Er leitet ausserdem die spezialisierten Branchendienstleistungen des Unternehmens sowie Produktentwicklung und marktorientierte Aktivitäten. Auf internationaler Ebene hat McGrath an der Entwicklung der aktuellen Strategie von Crowe Horwath International teilgenommen und ist seit Kurzem bei der Neugewinnung von neuen Mitgliedsfirmen aktiv.

In seinen 35 Jahren bei Crowe Horwath LLP hat McGrath Hunderten von Klienten, überwiegend innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche, mit Empfehlungen für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung zur Seite gestanden. Er ist Mitglied des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) und war auf nationaler Ebene Mitglied von verschiedenen berufsbezogenen Gremien.

"Kevins herausragende Kenntnisse, seine Erfahrung und Führungsqualitäten machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl, um die Führungsrolle von Frank zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass er die Umsetzung unserer Vorwärtsstrategie leiten wird", fügte Hildebrand hinzu.

McGrath ergänzte: "Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, diese neue Position zu übernehmen. Unter Franks Führung hat Crowe Horwath International eine weltweit einheitliche Marke mit einer klar definierten Strategie eingeführt. Ich freue mich, seine Bemühungen zur Hervorhebung von Unterschieden zwischen Crowe Horwath International und anderen globalen Netzwerken fortsetzen zu dürfen."

Über Crowe Horwath International

Crowe Horwath International ist eines der zehn weltweit führenden Netzwerke mit mehr als 150 unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in mehr als 100 Ländern rund um die Welt. Die Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath International haben sich zu einer tadellosen Servicequalität, einer hochintegrierten Dienstleistungserbringung und einer gemeinsamen Reihe von Grundwerten zur täglichen Entscheidungshilfe verpflichtet. Jedes Mitglied ist ein führendes Unternehmen auf dem Inlandsmarkt und wird von einheimischen Mitarbeitern belegt. Damit wird eine Kenntnis der örtlichen Gesetze und Bräuche gewährleistet, die für Klienten, die neue Projekte in Angriff nehmen oder in andere Länder expandieren möchten, von grosser Wichtigkeit ist. Die Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath International sind für ihren persönlichen Service an private und börsennotierte Unternehmen aller Branchen bekannt und haben einen Weltruf in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsdiensten begründet.

