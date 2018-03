Kapellari betont integrative Funktion des Religionsunterrichts

Grazer Bischof: "Religionsunterricht fördert möglichst konfliktfreies Miteinander in multikultureller und multireligiöser Gesellschaft"

Graz, 12.04.12 (KAP) Die integrative Funktion des konfessionellen Religionsunterrichts hat der Grazer Bischof Egon Kapellari betont. Der Religionsunterricht fördere "ein möglichst konfliktfreies Miteinander in einer multikulturellen und auch multireligiösen Gesellschaft", sagte Kapellari bei der Eröffnung des "4. Seggauer Gesprächs zu Staat und Kirche" am Donnerstagnachmittag im steirischen Schloss Seggau. Auch leiste er "durch die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben, eine darauf bezogene Wissens- und Wertevermittlung und eine dadurch inspirierte Lebensgestaltung einen wichtigen Beitrag für die individuelle Persönlichkeitsbildung".

Kapellari verwies auf die hohe Akzeptanz des konfessionellen Religionsunterrichts. So hätten etwa in der Steiermark im Schuljahr 2010/11 rund 97 Prozent aller katholischen Schüler am Religionsunterricht teilgenommen.

Jungen Menschen würde darin "verlässliche Information bezogen auf die eigene Religion und die eigene Kultur unter Achtung ihrer Freiheit" vermittelt. Dies schaffe "die Voraussetzungen für eine kompetente Gesprächspartnerschaft im interreligiösen oder multikulturellen Gespräch und für positive Beiträge zum Zusammenleben der Menschen in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft", sagte der Grazer Bischof. Für die katholische Kirche habe der konfessionelle Religionsunterricht deshalb Vorrang vor einem "staatlich angebotenen weltanschaulich neutralen Ethikunterricht".

Das zweitägige "Seggauer Gespräch" widmet sich heuer dem Thema "Religionsunterricht im Wandel der Gesellschaft". Im Zentrum stehen Referate von Religionspädagogen und Rechtswissenschaftlern über das Verhältnis von konfessionellem Religionsunterricht einerseits und pluralistischer Gesellschaft bzw. demokratisch verfasstem Staat andererseits.

