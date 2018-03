Globale Partnerschaft für den Klimaschutz: South Pole Carbon investiert in australische Klimaschützer

Zürich, Schweiz (ots) - Das Schweizer Klimaschutz-Unternehmen

South Pole Carbon, weltweit führender Entwickler von nachhaltigen Klimaschutz-Projekten, baut mit der australischen Firma Climate Friendly eine neue globale Partnerschaft für den Klimaschutz auf. South Pole Carbon hat einen Mehrheitsanteil am aus Sydney agierenden Unternehmen erworben.

Freddy Sharpe, CEO von Climate Friendly, sagte gestern in Sydney:

"Das kürzlich verabschiedete australische CO2-Gesetz bereitete den Boden für diese erste internationale Investition in ein australisches Klimaschutz-Unternehmen. Nun werden wir gemeinsam mit South Pole Carbon neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden, wobei die Entwicklung australischer Klimaschutz-Projekte mit zu den spannendsten Themen gehört."

Renat Heuberger, CEO von South Pole Carbon und derzeit in Sydney, fügte an: "South Pole Carbon hat ein besonderes Interesse am australischen CO2-Markt und seiner Entwicklung." Unsere führende Position in der Klimakompensation von Unternehmen sowie unsere einzigartige Erfahrung in der weltweiten Projektentwicklung von Klimaschutzprojekten machen diesen Schritt nach Down Under nur folgerichtig. Mit Climate Friendly haben wir nun einen Partner im Boot, der in unserem gemeinsamen Markt bereits eine führende Rolle spielt - mit den entsprechenden starken Synergie-Effekten für unsere Verbindung. Und das wird sich über Australien hinaus zeigen."

Beide Firmen wissen um die Dringlichkeit des Klimawandels und setzen sich seit Jahren für den Klimaschutz und für unseren Planeten ein. Durch ihre Zusammenarbeit können sie ihren Kunden den besten Service an Klimaschutz-Lösungen anbieten, darunter Emissionszertifikate, Erneuerbare Energien-Zertifikate, die Entwicklung von Klimaschutzprojekten, Klimastrategie-Beratung sowie spezialisierte IT-Lösungen.

Mike Tournier, CEO des australischen Industrieverbandes Carbon Market Institute, begrüsst die neue Partnerschaft: "Es ist wunderbar diesen globalen Erfolg eines australischen Unternehmens zu sehen. Dank ihres guten Rufs und ihrer weltweiten Kunden konnte sich Climate Friendly diese bedeutende strategische Partnerschaft sichern. Genau diese Art eines internationalen Geschäftsmodells hoffen wir in der Green Economy nun öfter zu sehen."

Dr. Christoph Grobbel, CFO von South Pole Carbon, fügt an: "South Pole Carbon baut mit dieser Akquisition seine globale Präsenz aus und ist neu auf allen Kontinenten vertreten. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, das weltweit führende Unternehmen der Branche zu sein. "

Noch einmal CEO Renat Heuberger: "Wir glauben an die Marktwirtschaft als wichtigstes Instrument in der Lösung unserer grössten Herausforderung. Australien beweist gerade, dass auch bei zähen internationalen Verhandlungen zum Klimawandel nationale Politik und privates Unternehmertum handlungs- und leistungsfähig sind. Wir sind vorn dabei."

Über South Pole Carbon Asset Management AG

Die 2006 gegründete South Pole Carbon gehört zu den weltweit führenden Emissionsreduktions-Unternehmen und ist heute Marktführer bei den begehrten Gold Standard Zertifikaten. Mit zehn Niederlassungen rund um den Globus ermöglicht und begleitet die Firma Qualitätsprojekte, die transparent und nachhaltig Treibhausgase reduzieren. Im Jahr 2011 und erneut 2012 wurden die Zürcher in der Voluntary Carbon Markets Survey des Fachmagazins Environmental Finance zum "Best Project Developer" gewählt. Die beiden CEOs Renat Heuberger und Dr. Christoph Sutter wurden 2011 von der Schwab Foundation/WEF als Swiss Social Entrepreneur of the Year ausgezeichnet. www.southpolecarbon.com

Climate Friendly ist Australiens führender Anbieter im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energie-Zertifikate. Das Unternehmen, gegründet 2003, verfügt über einen weltweiten Kundenstamm. Climate Friendly zeichnet sich durch seinen hohen Qualitätsanspruch und seines Full-Service Klimaschutzangebotsspektrums aus. www.climatefriendly.com

Das Carbon Market Institute ist eine unabhängige, mitglieberbasierende, Non-profit Organisation. Ziel der Organisation ist australische Unternehmen in ihren Entwicklungsmöglichkeiten in nationalen und internationalen Märkten zu unterstützen. www.carbonmarketinstitute.org

