Trendige Trachten-Accessoires, bäuerlich-kulinarische Raritäten, Weingarten-Arbeiten im Frühjahr und Landflucht junger Frauen

Die Themen des TV-Landwirtschaftsmagazins "Land und Leute" am Samstag, 21. April um 15.40 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - * Bäuerliche Raritäten aus Niederösterreich. Bäuerliche Raritäten bekannt machen und vermarkten möchte die Genussinitiative "So schmeckt Niederösterreich". Dazu zählen u.a. auch verschiedene Pesto-Variationen und Chili-Saucen, die von der Firma Grossauer in Schönberg am Kamp hergestellt werden. In der Wachauer Safran-Manufaktur wiederum hat man sich auf die Erzeugung unterschiedlicher Safranprodukte spezialisiert und am Betrieb der Familie Kausl in Mühldorf steht neben Marillenprodukten auch der Wachauer Whiskey im Mittelpunkt.

*Der Weingarten erwacht.

Auf den Rebstöcken sind bereits die ersten neuen Triebe zu sehen; die Winzer stellen in den Weingärten mit dem ersten Rebschnitt oder dem richtigen Anbinden der Reben die Weichen für das neue Jahr. Im niederösterreichischen Weinbaugebiet Wagram beispielsweise werden so auf einer Fläche von etwa 2400 Hektar vor allem die Sorten Grüner Veltliner und Riesling kultiviert, wobei die tiefe Lössschicht den späteren Weinen einen besonderen Charakter verleiht.

*Streng kontrolliert.

Das AMA-Gütesiegel ist ein anerkanntes Herkunfts- und Qualitätszeichen - zum Beispiel für Fleischerzeugnisse wie Schinken, Wurst und Speck. Es soll den Konsumenten verlässliche Hinweise auf Qualität und Herkunft der Lebensmittel bieten - ein Qualitätskriterium gleichermaßen für fleischverarbeitende Betriebe und hochwertige Produktion.

*Trachten-Accessoires im Trend.

Die aufwändig gestalteten Trachtenmode-Accessoires aus der Werkstatt eines Kärntner Schuhmachermeisters haben mittlerweile Kultstatus erreicht: Seit 20 Jahren verbindet Georg Sima seine Sammelleidenschaft mit Kreativität und erzeugt u.a. bestickte Trachtengürtel aus alten Militärbeständen und Handtaschen, die früher Satteltaschen waren. Auf drei Etagen lagert das Rohmaterial, darunter Lederhäute und Geweihabwurfstangen; die fertigen Produkte finden international Absatz - nicht zuletzt dank zahlreicher Kirchtage und Feste.

*Landflucht junger Frauen.

Dem ländlichen Raum kommen in zunehmendem Maße die Frauen abhanden, vor allem in der Altersgruppe der 20- bis 29 Jährigen wurden in vielen Orten deutlich mehr junge Männer als Frauen gezählt. Am stärksten davon betroffen sind steirische Gemeinden. Eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien hinterfragt die Beweggründe für das weibliche Abwanderungs- oder Bleibeverhalten.

