"Burgenlands Sportler des Jahres 2011" - Die Höhepunkte erstmals im Lokalprogramm von ORF 2 B

Eisenstadt (OTS) - Bereits zum 12. Mal werden Burgenlands beste Sportler des Jahres in einer Gala geehrt. Der ORF Burgenland zeigt erstmals eine Zusammenfassung der Höhepunkte der "Nacht des Sport" als "Burgenlands Sportler des Jahres 2011" am Sonntag, dem 15. April 2012, 13.05 Uhr in ORF 2 B. In ORF Sport + ist der Event am Samstag, dem 21. April 2012 um 22.30 Uhr nochmals zu sehen. Eine Jury burgenländischer Sportjournalisten wird aus je fünf nominierten Kandidaten die beste Mannschaft, den besten Trainer, den besten Sportler und die beste Sportlerin des Jahres 2011 küren.

An der Seite von Moderatorin Gaby Schwarz hat Georg Tischler seinen ersten TV-Auftritt als Co-Moderator. Der bekannte burgenländische Versehrtensportler war Olympiasieger, Weltmeister und ist Weltrekordhalter im Kugelstoßen.

Prominente Gäste der Ehrung sind ÖFB-Teamchef Marcel Koller, ÖSV-Adler und Weitenjäger Andreas Kofler, Sportminister Norbert Darabos und Landeshauptmann Hans Niessl als Präsident des Sportpool Burgenland - dem Veranstalter des Events. Für den musikalischen Rahmen sorgt Pepe's All Star Band.

"Burgenlands Sportler des Jahres 2011"

- am Sonntag, 15. April 2012, 13.05 Uhr in ORF 2 B und

- am Samstag, 21. April 2012, 22.30 Uhr in ORF Sport +

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

