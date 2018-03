"Frühjahrsordertage 2012" in Salzburg:

Neuer Veranstaltungsort, volles Programm, Online-Besucher-Registrierungssystem

Salzburg (OTS/Reed Messe Salzburg) - Bequem zur Messe und Gratis-Eintritt sichern mit neuem Online-Besucher-Registrierungssystem +++ Neue und attraktive Location Messezentrum Salzburg +++ Alle Branchensegmente vertreten +++ Neue Aussteller mit an Bord +++

Fachbesucher* der "Frühjahrsordertage. Fachinfotage für den Elektrohändler" vom 13. bis 14. April 2012 erwarten zwei grundlegende Neuerungen: Erstmals findet der zentrale Frühjahrs-Orderevent, bei dem die Aktivitäten der drei großen Einkaufsverbände Electronic Partner, Expert und Euronics (Red Zac) zusammen laufen, im Messezentrum Salzburg statt. Als Veranstalter treten in bewährter Weise Reed Exhibitions Messe Salzburg in Kooperation mit den vier Branchenforen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie, FEEI, (Forum Hausgeräte, Elektrokleingeräte-Forum, Forum consumer electronics, DVB-Forum) auf.

Ebenfalls zum ersten Mal ist bei den "Frühjahrsordertagen" auch das Online-Besucher-Registrierungssystem in Betrieb, das die bequeme und unkomplizierte Voranmeldung bereits von zu Hause aus ermöglicht. "Mit dem topmodernen Messezentrum Salzburg finden Aussteller und Fachbesucher optimale Rahmenbedingungen vor, alle Highlights unter einem Dach und ausreichend Parkmöglichkeiten direkt am Gelände. Das neue Online-Besucher-Registrierungssystem trägt darüber hinaus zur raschen und unkomplizierten Abwicklung beim Eintritt bei", fasst Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Reed Exhibitions Messe Salzburg, die Vorteile für den Fachbesucher aus dem heimischen Elektrohandel zusammen. "Das moderne Online-Fachbesucher-Registrierungssystem macht den Zutritt zur Messe für die Fachbesucher und deren Mitarbeiter so unkompliziert wie möglich und gewährleistet zugleich den Fachcharakter der 'Frühjahrsordertage', erklärt Dipl. BW (FH) Thomas Jungreithmair, Messeleiter der "Frühjahrsordertage".

Volles Programm

In den Hallen 1, 2 und 6 im Messezentrum Salzburg können die Fachbesucher aus dem vollen Programm der "Frühjahrsordertage" schöpfen. "Das Angebot der rund 90 Aussteller macht die Fachordertage zur begehrten und hochqualitativen Plattform des österreichischen Elektrohandels", freut sich Dr. Manfred Müllner, stellvertretender Geschäftsführer des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie FEEI. Alle Bereiche - Unterhaltungselektronik, Hausgeräte/Elektrogroßgeräte, Elektrokleingeräte, IT/Computer, Terrestrik/Satellit/Kabel, Telekommunikation und Digitale Fotografie - zeigen mit ihren Produktinnovationen nicht nur den Stand der Technik, sondern ermöglichen auch schon einen Blick in die Hightech-Zukunft.

Die mittlerweile dritte Ausgabe der "Frühjahrsordertage" kann wieder mit einer prominenten Besetzung in allen Angebotsbereichen punkten. In der Unterhaltungselektronik sind unter anderem Grundig, Loewe, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp und Sony mit dabei, bei der Weißware stellen etwa AEG-Elektrolux, die BSH-Gruppe, Elektra Bregenz, Gorenje, Miele und Whirlpool aus. Die SAT-Technik tritt mit Kathrein, Kleinhappl, TechniSat und Wisi nahezu geschlossen auf, ebenso gut vertreten ist der Foto- und Zubehörbereich. Bei den Elektrokleingeräten sind u.a. Babyliss, BSH, DeLonghi-Kenwood, DKB-Nespresso Dyson, Electrolux, Philips, Procter & Gamble und SEB Österreich präsent.

Auch neue Namen sind mit dabei: Gorthusen Audio Video im Bereich der Unterhaltungselektronik, Nikon im Bereich Digitale Fotografie, Vivanco im Zubehör-Segment. Klein Robotics stellt in den Bereichen Weißware und Elektrokleingeräte aus, INGRAM bei IT, Gigaset im Telekom- und ATV und Servus TV im TV-Bereich.

Die drei Einkaufsverbände Electronic Partner, Expert und Euronics (Red Zac) sind mit eigenen Ständen vertreten. Eine komplette Ausstellerliste ist unter www.fruehjahrsordertage.at/katalog erhältlich.

Anreise und Öffnungszeiten

Die "Frühjahrsordertage" sind am Freitag, 13. April, und Samstag, 14. April 2012, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist mit der Online-Vorabregistrierung kostenlos. Ebenfalls kostenlos stehen genügend Parkmöglichkeiten direkt am Messegelände zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen zu den "Frühjahrsordertagen"" finden Sie stets aktuell unter www.fruehjahrsordertage.at. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

