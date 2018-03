Seilbahntagung 2012: Mit Optimismus in die Zukunft!

Branchentreff mit hochkarätiger Besetzung beleuchtet Erfolge und künftige Herausforderungen für die Seilbahnwirtschaft

Wien (OTS/PWK241) - "Mit Optimismus in die Zukunft" - unter

diesem Motto stand die Österreichische Seilbahntagung 2012, die am 12. April in Schladming stattgefunden hat. Für den heurigen Branchentreff hat der WKÖ-Fachverband der Seilbahnen hochkarätige Experten und Vortragende gewinnen können, die mit Seilbahnbetreibern die künftigen Herausforderungen für die Branche diskutierten.

Fachverbandsobmann Franz Hörl: "Mit heutigem Stand konnten wir im Winter 2011/12 rund 47,1 Millionen Skifahrertage mit rund 514 Millionen Beförderungen verzeichnen, und zwar an 27.949 Betriebstagen. Dabei konnte ein Kassenumsatz von über 1.113 Millionen Euro erwirtschaftet werden (+1,8 %). Unsere Branche ist seit jeher gefordert, sich mit wechselnden Wetterbedingungen auseinander zu setzen - was wir aber immer mit Bravour gemeistert haben. So hat sich auch der Saisonstart 2011/12 als sehr zäh erwiesen, und der gesamte Winter war ein Wechselspiel zwischen absoluten Rekorden und Stehtagen. Das Winterergebnis ist dennoch ein sehr zufriedenstellendes."

Hörl weiter: "Mit dieser Tagung bieten wir unseren Mitgliedern alljährlich die Möglichkeit zum Wissens- und Informationsaustausch und zum Netzwerken. Wir sind die wesentlichen Motoren des Lebens in den peripheren Regionen Österreichs und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere Täler nicht entvölkert werden, wie dies in Teilen Frankreichs oder Italiens leider der Fall ist. Ohne technische Schneeerzeugung würden wir mit jedem schneearmen Winter eine lokale Bankenkrise erleben, die für das ländliche Österreich vernichtend wäre, weil Investitionen nur getätigt werden können, wenn unsere Anlagen laufen. Ohne Beschneiung wären tausende Existenzen gefährdet."

Hörl betonte zudem, dass die österreichische Seilbahnwirtschaft direkt und indirekt für mehr als 60.000 Arbeitsplätze in Österreich verantwortlich ist und wesentliche wirtschaftliche Impulse für den Binnenmarkt beisteuert. "Ich bin stolz auf meine Kollegen und deren wirtschaftliche Kraft! Immerhin wurden seit der Jahrtausendwende 5,6 Milliarden Euro von der österreichischen Seilbahnwirtschaft investiert. Alleine im vergangenen Jahr waren es fast 500 Millionen. Davon 300 Millionen Euro in Sicherheit und Komfort und 100 in technische Beschneiung. Stolz bin ich aber auch, weil wir im kleinen Österreich in Sachen Wintersport und Skisport nicht nur sportlich Weltspitze sind, sondern auch, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit betrifft. Hier matchen wir uns mit Giganten wie Frankreich oder den USA."

Wichtigen Input und Diskussionsstoff lieferte auch die Analyse des ökonomischen Status Quo der Seilbahnbranche vom Manova-Meinungsforschungs-Experten Klaus Grabler. "Die Zukunft unserer Branche und vor allem der kleinen und mittleren Skigebiete ist ein brennendes Thema, das immer mehr in den Fokus unserer Arbeit rückt", so Fachverbandsgeschäftsführer Erik Wolf.

Klimawandel, auf langfristige Sicht stagnierende Nachfrage nach dem klassischen Winterurlaub und hohe Energiekosten bei sinkenden Renditen - diese Themenbereiche prägten auch die Experten-Diskussion im Rahmen der Tagung, an der ÖW-Chefin Petra Stolba, der Wissenschafter Robert Steiger von der Universität Innsbruck, Tourismus-Berater Arnold Oberacher von con.os tourismus.consulting, Roderich Urschler (Austrian Seilbahnpartner) und Wolfgang Mayrhofer als Vertreter der Skiindustrie teilnahmen.

Hörl und Wolf fassen zusammen: "Die Seilbahnen sind und bleiben Motor des heimischen Tourismus. Sie reinvestieren etwa die Hälfte ihres jährlichen Umsatzes in modernste Anlagen und Beschneiungstechnik. Damit sorgen sie nicht nur dafür, dass Wintersport in den Alpen auch in milderen Wintern wie in der gerade abgelaufenen Saison möglich bleibt. Durch die Investitionen schaffen sich die Seilbahnen auch in der Sommersaison ein zweites Standbein. Mit dem Zusammenschluss "Österreichische Sommerbahnen" ist ein einzigartiges Impulsprojekt in den Alpen mit mittlerweile rund 40 Mitgliedsbetrieben entstanden. Diese ist nur eine von vielen innovativen Ideen, mit denen es unserer Branche gelingen wird, auch in den nächsten Jahren zu reüssieren. Trotz aller Herausforderungen blicken wir also mit Optimismus in die Zukunft!" (PM)

