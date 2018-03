OVER & OUT - Ein Abend für Werner Geier im Wien Museum

Mittwoch, 18. April 2012, 19.30 bis 01.00 Uhr

Wien (OTS) - Der Radiomoderator, Journalist, Musikproduzent und DJ Werner Geier (1962 - 2007) war der inspirierendste, einflussreichste und "wohl radikalste Musik-Durchlauferhitzer" seiner Generation.

Deshalb würdigt das Wien Museum, für das die Kultur- und Mediengeschichte der jüngeren Vergangenheit ein zentrales Thema ist, Werner Geier in einer großen Veranstaltung - "einer Art Ausstellung für einen Abend, mit Live-Acts, Podiumsgesprächen und Hörbeispielen von Geiers Arbeit im Radio und als Co-Betreiber des wichtigen 90er-Jahr-Labels Uptight" (Wolfgang Kos).

Neue Ideen für das Radio

Als charismatischer Radiomacher (Ö3, Diagonal, FM4), beginnend als 19jähriger, suchte Werner Geier über 20 Jahre lang neue Wege in der Gestaltung, Textierung, Soundmontage und Stimminszenierung von ORF-Sendungen. Im Zentrum standen seine Stimme, die sich vielen Hörern tief eingeprägt hat, seine Entdeckerfreude (z.B. Nick Cave, Black Music) und seine zeitkritische Haltung. Neu zu entdecken ist Werner Geier als brillanter Autor: Mit schonungsloser Subjektivität war er ein widerständiger Zeitbeobachter.

Zentralfigur der Wiener Musikszene der 90er-Jahre

In den 90er-Jahren wurde Geier mit dem Label "Uptight", das er mit Rodney Hunter betrieb, und als DJ und Musikveranstalter zu einer Zentralfigur der boomenden Wiener Musikszene (Dancefloor, Elektronik, Hip-Hop). Er war wichtiger Ideengeber und Initiator, u.a. in der Frühgeschichte von Kruder & Dorfmeister. Vor allem mit seinen Mixes hatte er auch internationalen Erfolg: Der Remix der Hip Hop Finger-Nummers "Boundaries" mit Linda Conquest wurde zu einem internationalen Hit, als Producer arbeitete er u.a. für die Stereo MC's.

Struktur des Abends am 18. April / Mitwirkende und Gäste

Als Wolfgang Kos und Walter Gröbchen - beide waren langjährige Radio-Kollegen von Werner Geier) - Ende 2011 den Plan eines Abends für Werner Geier in der Szene kommunizierten, war das Echo enorm. Es gab durchwegs begeisterte Zusagen, alle Mitwirkenden und Gäste wirken ohne Honorar mit.

Der Abend erinnert - allerdings vor Publikum - an das Format einer Live-Radio-Nacht, mit dem Bonus von Visuals. Wichtige Performer werden kurze Live-Sets präsentieren (Hans Platzgumer, Urbs & Cutex, Texta) oder als DJ agieren ( u. a. DJ Functionist, Rodney Hunter).

Für die österreichische Radio- und Musikkultur relevante Gäste werden an Talks teilnehmen: Beim Thema "Werner Geier und das Radio" sind u.a. Ex-Radiomann Hubert Gaisbauer als "Entdecker" des damals 19jährigen Mürzzuschlagers, Musicbox- und FM4-Kollegin Mirjam Unger oder Musikjournalist Karl Fluch mit dabei. Ein zweites Panel analysiert die energetische Wiener Musikszene der 90er Jahre (u.a. mit Peter Kruder, Patrick Pulsinger, Veranstalter Alexander Hirschenhauser, Electric Indigo und Rodney Hunter).

Weitere Gäste: Architekt Gregor Eichinger (er zog Werner Geier als Sounddesigner für die EXPO Hannover bei) und Grafiker Oliver Kartak, der die Tonträger des Uptight-Labels gestaltet hat. Es gibt auch Lesungen von Texten Geiers, nicht nur zu Musikthemen: Gelesen werden sie von Angelica Lang und Michael Schrott. Mit dabei: Werners Geier komplexer Nachruf auf Falco.

Neben der Hauptbühne im zentralen Atrium des Museums gibt es auch eine improvisierte Objekt-Präsentation in einem Ausstellungsraum:

Dokumentiert wird Geiers Interesse an Musik-Grafik (LP-Cover der 80er, DJ-Flyer der 90er-Jahre, Tonträger von Uptight, Fanpost u.a.). In aller Ruhe wird man auch Sendungen hören können, Musicbox-Tonjournale ebenso wie eine Diagonal-Reportage über Peter Roseggers Waldheimat oder "Tribe Vibes", die radikalste Hip-Hop-Sendung Österreichs.

Zum Titel des Abends: Over & Out war in Werner Geiers späten Radiozeiten (er musste 2002 auf Grund einer Krankheit mit dem Radiomachen aufhören) eine quasi ritualisierte Absage am Ende von Sendungen.

Kooperationspartner der Veranstaltung ist FM4.

"The Dummheit takes over"

Werner Geier, 90er Jahre

