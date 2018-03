FPÖ-Stefan: Spätes Erwachen der heimischen Presse

Freiheitliche Partei spricht sich seit Jahren gegen die Vorratsdatenspeicherung aus

Wien (OTS) - "Bei der derzeitigen Berichterstattung in den Medien gewinnt man den Eindruck, dass sowohl die Medien, als auch die Bevölkerung erst seit Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung -sinniger Weise am 1. April 2012, und damit einer der schlechtesten Aprilscherze, die sich eine österreichische Bundesregierung je geleistet hat - über diese Bescheid wissen würden", wunderte sich der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan.

Dass die Journalisten nicht vorher genau Bescheid gewusst hätten, zweifle er an. Wenn die Bevölkerung nicht Bescheid gewusst hätte, wäre dies eine enorme Vernachlässigung der Informationspflicht der Medien, so Stefan. Schon 2006 sei in der EU die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen worden. "2009 hat sich die damalige Innenministerin Fekter noch dagegen ausgesprochen, dann ist sie, wie schon mehrfach auf EU-Ebene, im Liegen umgefallen, als am 29. April 2011 die Vorratsdatenspeicherung im Parlament von SPÖ und ÖVP beschlossen wurde", sagt der freiheitliche Verfassungssprecher.

Aber auch der Vorsitzende des Datenschutzrates der SPÖ-NAbg. Johann Mayer, der noch einen Monat zuvor im Datenschutzrat einen Beschluss gegen die Vorratsdatenspeicherung mitgetragen habe, habe an diesem denkwürdigen 29. April nicht dagegen gestimmt. Die Regierungsparteien seien also einmütig in blindem EU-Gehorsam den österreichischen Bürgern in den Rücken gefallen, und die Medien sehr leise darüber hinweggegangen.

Die FPÖ kämpft seit Anfang intensiv gegen die demokratisch bedenkliche EU-Richtlinie, was in vielen Pressemeldungen und einigen Anfragen ihren Niederschlag gefunden hat", betont Stefan. Warum die Medien und viele Bürgerrechts- und Datenschutzbewegungen aber erst jetzt, nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, spürbar aktiv würden, das verschließe sich ihm. Es sei auch rätselhaft, warum, von den Medien aufgepeitscht, plötzlich Unterschriften für eine Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung gesammelt würden, obwohl eine solche von der FPK-dominierten Kärntner Landesregierung - dem Kooperationspartner der FPÖ - bereits eingebracht worden sei. Dies sei in den Medien seltsamer Weise völlig untergegangen sei, anstatt breite Unterstützung zu finden.

Man gewinne hier den Eindruck, dass Medien und verschiedene links-dominierte Gruppierungen ihr doppeltes Spiel mit der Bevölkerung spielten und echte Aktionen im demokratischen Interesse der österreichischen Bürger möglichst verschwiegen würden, unter dem Deckmantel von Scheinaktionen, die zur Beruhigung der betroffenen Bürger dienen sollten. Die Österreicher würden dieses schändliche Spiel, das uns bereits das Swift-Abkommen und die Fluggastdatenspeischerung beschert hätten, und das sich wahrscheinlich auch wieder bei dem massiven Demokratieabbau durch den ESM, den Europäische Schutzmechanismus, der den Staaten in letzter Konsequenz die Budgethoheit entziehen werde, wiederholen werde, schließlich und endlich durchschauen. "SPÖ und ÖVP, die bei diesem Spiel an den Schaltern sitzen, werden dann die Rechnung von den Bürgern noch präsentiert bekommen", schloss Stefan.

