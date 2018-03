Kadenbach: Landwirtschaftskammer hat Ökologie-Prinzip noch nicht verstanden

SPÖ-Europaabgeordnete beharrt auf "greening" und Biodiversität bei der EU-Agrarpolitik

Wien (OTS/SK) - Mit Befremden reagiert die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach auf Aussagen von Gerhard Wlodkowski, Präsident der österreichischen Landwirtschaftskammer. "Nach zähen Verhandlungen gibt es nun endlich in Europa eine Verständigung darauf, dass 'greening', also Umweltmaßnahmen, in der Agrarpolitik ein fester und bedeutender Pfeiler sein muss. Daher sind all jene Aussagen, die sich gegen eine Ökologisierung in der Landwirtschaft wenden, kontraproduktiv", stellt Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Euorpäischen Parlaments, ihre Position klar. ****

Bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gehe es auch darum, für die Erhaltung der Arten den entsprechenden Rahmen abzustecken. "Die Landwirtschaft muss ihren Beitrag leisten, damit die Artenschutzziele und auch die Klimaschutzziele der Europäischen Union erreicht werden. Die vorliegenden Vorschläge beinhalten einige gute Ansätze, was das sogenannte 'greening' der Landwirtschaft betrifft. Vor allem, dass sieben Prozent der Anbaufläche ökologisch genützt werden müssen, ist ein wichtiger Beitrag, um den Lebensraum verschiedener Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, das wird auch auf lange Sicht der gesamten Bevölkerung von Nutzen sein", betont die SPÖ-EU-Abgeordnete.

Die permanent geschürte Angst, dass die geforderte Ökologisierung zu einer Verringerung der Lebensmittelproduktion in Europa führen werde und der Bedarf nicht mehr gedeckt werden könne, entspricht nicht den Fakten. "Das ist unseriöse Panikmache der Agrarlobby. Jeder weiß, dass ein Gutteil der Lebensmittel vernichtet wird. Jüngste Zahlen zeigen, dass allein in Europa 90 Millionen Tonnen im Müll landen. Wenn es uns gelingt, hier Maßnahmen zu setzen, um den Anteil der vergeudeten Lebensmittel zu reduzieren, dann brauchen wir keine steigende Produktion im Landwirtschaftsbereich", so Kadenbach. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493