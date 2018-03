AKNÖ-Haneder: Niederösterreich, Land der zwei Geschwindigkeiten

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Niederösterreichische Arbeiterkammer stellte heute, Donnerstag, in St. Pölten die neue Broschüre "Niederösterreich und seine Regionen vor". Damit gibt es erstmals eine objektive Datensammlung, die über die Bevölkerungsentwicklung, die Einkommenssituation, die SchülerInnen- und Lehrlingszahlen sowie den Arbeitsmarkt und die Entwicklung bei den PendlerInnenzahlen Auskunft gibt.

AKNÖ-Präsident Hermann Haneder warnte auf Grund der vorliegenden Studie vor "einer wachsenden Kluft zwischen den Landesteilen". So gehen im Waldviertel die SchülerInnenzahlen dramatisch und die Einkommen kontinuierlich zurück. "Das Mostviertel hat sich zum neuen Boom-Viertel entwickelt", sagte Hermann Haneder, "andere Regionen dürfen von dieser Entwicklung nicht abgehängt werden". "Die Lohnunterschiede im Land sind zu groß. Es muss mehr für ein besseres Bildungsangebot und qualifizierte Arbeitsplätze im Wein- und Waldviertel getan werden. Sonst zerfällt Niederösterreich in ein Land der zwei Geschwindigkeiten über und unter der Donau", forderte der AKNÖ-Präsident.

Schulen und SchülerInnen: Im Waldviertel erstmals weniger als 10.000 PflichtschülerInnen

In den vier Waldviertler Bezirken (Horn, Waidhofen, Gmünd und Zwettl) gibt es im laufenden Schuljahr nur noch 9.942 PflichtschülerInnen. Damit wurde die 10.000er-Grenze erstmals unterschritten. In nur fünf Jahren kam dem Waldviertel jede/r 5. PflichtschülerIn abhanden.

Bei den SchulanfängerInnen konnte das Industrieviertel mit einem Plus von 3,6 % (im Fünfjahresvergleich) als einziger Landesteil zulegen. Dem Waldviertel gehen mit minus 10,3 % langsam die Kinder aus. Im aktuellen Schuljahr verzeichnet das Weinviertel einen Zuwachs bei den 1.-Klasslern um 3, 6 %.

: Allen Appellen zum Trotz: Wieder 116 Betriebe weniger, die Lehrlinge ausbilden

Das AKNÖ-Nachschlagewerk erlaubt einen Blick um 30 Jahre zurück. Seither hat sich die Zahl der Ausbildungsbetriebe halbiert. Der Rückgang kann allen Appellen der Sozialpartner zum Trotz nicht aufgehalten werden. Auch im laufenden Ausbildungsjahr verabschiedeten sich 116 Unternehmen von der Facharbeiterausbildung. Im Waldviertel allein 20. In ganz Niederösterreich ergreifen 19.407 Jugendliche einen Lehrberuf. Diese Zahl ist im 10-Jahres-Vergleich im Most-, Wein- und Waldviertel stark rückläufig, im Zentralraum und im Industrieviertel sogar steigend.

Industrieviertel bleibt das wirtschaftliche Herz Niederösterreichs

In Niederösterreich gibt es 573.305 Arbeitsplätze. Aktuell leben nicht weniger als 221.258 Beschäftigte im Industrieviertel. Die meisten Arbeitsplätze im Industrieviertel bietet allerdings die öffentliche Hand (40.679), gefolgt von der Gruppe Handel und Kfz-Reparaturen (39.488), erst an dritter Stelle folgt die klassische Herstellung von Waren (34.836). Auf den Rängen 2 bis 5 folgen der Zentralraum mit 152.000, das Weinviertel mit 126.000, das Mostviertel mit 100.000 und das Waldviertel mit 50.000 hier wohnenden Beschäftigten.

Die Niederösterreicherinnen sind überwiegend im öffentlichen Dienst (63.853), im Handel (51.263), sowie in der Warenherstellung und im Gesundheitswesen (21.163) beschäftigt. Die Männer

arbeiten in der Herstellung von Waren (75.002), im (Kfz-)Handel/Reparatur (47.489), im öffentlichen Dienst (46.818) sowie im Bauwesen (39.062).

Einkommen: Nur das Mostviertel konnte leicht zulegen, sonst Einkommensverluste

Im Süden gibt es viel Arbeit, im Westen kann man gut verdienen, im Nord-Osten wohnt man gerne und im Waldviertel ist die Zukunft ungewiss. Die Datensammlung der AKNÖ-ExpertInnen zeigt, wie sich die Landesteile differenzieren. Nur im Mostviertel konnten die Einkommen bei Männern und bei Frauen im Vorjahr zulegen.

Das allgemeine Klima: Trübe Zukunftsaussichten im Weinviertel, im Industrieviertel top

Die Broschüre bezieht sich auch auf den neuesten Arbeitsklimaindex. Er misst die Zufriedenheit mit der Arbeit, die Zukunftsaussichten und die Einkommenssituation auf einer Skala von 1 bis 100 als Ergebnis von über 800 Interviews des Instituts IFES. Danach liegt die Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz in Niederösterreich mit 72 von 100 Punkten (wobei 80 Punkte als ausgezeichneter Wert gilt) über dem Österreich-Durchschnitt (69). Auch hier zeigt sich das Bundesland als ein Land der zwei Gesichter: Im Industrieviertel vergeben die ArbeitnehmerInnen 75 Punkte für ihren Arbeitsplatz, im Waldviertel nur 66. Die Zukunftserwartungen liegen im Industrieviertel mit 61 Punkten mit sehr großem Abstand vor dem Weinviertel mit nur 45 Punkten, was als sehr schlechter Wert gilt. AKNÖ-Wirtschaftsexperte Dr. Jürgen Figerl: "Im Weinviertel haben die ArbeitnehmerInnen die Hoffnung auf gut bezahlte Arbeitsplätze in der Wohnregion nach einem Jobverlust praktisch aufgegeben. Sogar das Waldviertel schneidet hier mit 52 Punkten besser ab."

Pendeln ist NiederösterreicherInnen in die Wiege gelegt

Ob zur - mittleren/höheren - Schule oder zum Arbeitsplatz:

NiederösterreicherIn sein, heißt PendlerIn sein. Von 543.797 im Land wohnenden ArbeitnehmerInnen (ohne Beamte) pendeln 266.902 in einen anderen Bezirk aus, wobei das Industrieviertel die größte Zahl an PendlerInnen stellt, das Weinviertel jedoch den größten Anteil an AuspendlerInnnen hat. Das Waldviertel gilt nach dieser Definition als relativ geschlossene Region mit wenigen Ein- und AuspendlerInnen über die Region hinaus.

Niederösterreich und seine Regionen, 60-seitige Broschüre der Niederösterreichischen Arbeiterkammer, 2012.

Download unter: http://noe.arbeiterkammer.at/broschueren

Kostenlose Bestelllungen unter: 05-7171-1212.

Rückfragen: Dr. Jürgen Figerl, Tel. 05-7171-1638.

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (01) 58883-1247

peter.sonnberger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at