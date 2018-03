DLA Piper berät H.I.G Capital beim Erwerb von österreichischem Softwareunternehmen

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach hat H.I.G. Capital, eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen, und die Aircom Gruppe, eine globale Beratungsgesellschaft im Mobilfunkbereich, beim Erwerb der Symena beraten dem führenden österreichischen Softwareunternehmen für die Optimierung von Drahtloskommunikation.

Im Zuge der Transaktion übernahm die Aircom Gruppe den heimischen Softwarespezialisten Symena Software & Consulting GmbH zur Gänze. "Es handelt sich um eine besonders interessante Transaktion, da im Wege eines innovativen und strukturierten Kaufpreisstundungsmechanismus dem Symena Mangement sowie den sonstigen Verkäufern mittelbar die Möglichkeit eingeräumt wurde, am weiteren Erfolg der gesamten Aircom Gruppe teilzuhaben," sagt Dr. Phillip Dubsky, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach, der den Deal federführend betreute.

Die internationale Beteiligungsgesellschaft H.I.G. Capital ist auf Investments in mittelständischen Unternehmen spezialisiert und derzeit als Gesellschafter an über 50 Unternehmen mit Gesamtumsätzen von über 7 Milliarden Euro in den USA und Europa aktiv.

Der Käufer Aircom International ist eine international führende Beratungsgesellschaft im Bereich Mobilfunkmanagement mit Sitz in London und Niederlassungen in 14 Ländern. Das Unternehmen ist ein Marktführer in der Herstellung und Entwicklung von Network Engineering Tools.

Die Symena Software & Consulting GmbH ist ein hervorragendes Beispiel für einen gelungenen Spin-off der Mobile Communications Group an der Technischen Universität Wien, einem weltweit bekannten Kompetenzzentrum für Studien im Mobilfunkbereich. Das Unternehmen ist hat sich seit dem Spin Off im Jahre 2002 als Marktführer im Bereich des Automatic Cell Planning (ACP) zur Optimierung zellulärer Funknetze entwickelt.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit über 4.200 Juristen an 77 Standorten in 31 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten und den USA bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien und 130 Mitarbeitern (etwa 60 Juristen) vertreten. Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.

