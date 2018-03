Wien bekommt ein zukunftsweisendes Kompetenzzentrum für Sicherheit

Wachen Brigittenau und Neubau wurden an "Helfer Wiens" übergeben

Wien (OTS) - Die Vorbereitungsarbeiten für die weitere Nutzung der beiden ehemaligen Feuerwachen Brigittenau und Neubau als künftige Sicherheitskompetenzzentren schreiten voran. Im Rahmen eines Medientermins wurden die beiden Wachen nun auch formell durch Vizebürgermeitsterin Mag.a Renate Brauner, Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz und Branddirektor Dr. Gerhard Hillinger an die künftigen Nutzer "Helfer Wiens" übergeben.

"Wien ist bereits jetzt eine der sichersten Städte weltweit, durch das neue Zentrum wird Wien aber noch ein Stück sicherer. An den beiden Standorten werden allen Wienerinnen Information, Beratung und Kurse zu allen Fragen rund um Sicherheit und richtige Hilfeleistung im Ernstfall angeboten. Damit gibt ab Herbst erstmals eine zentrale Ausbildungs- und Beratungsstelle für alle Sicherheitsfragen.", so Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner.

Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz, zugleich Vizepräsident der "Helfer Wiens", ergänzt: "Das Angebot reicht von Erster Hilfe über Katastrophenschutz und klassische Blaulicht-Einsätze bis hin zu Fragen der sozialen Betreuung und des Umweltschutzes. Die Sicherheits-Kompetenzzentren sind die verantwortungsvolle Antwort auf eine immer komplexer werdende Gesellschaft, in der sich immer rascher neue Herausforderungen stellen und immer mehr Informationen verarbeitet werden. Das gilt natürlich auch für alle Fragen der Sicherheit, speziell in einer wachsenden Millionenmetropole wie Wien. Dieses Wissen muss an seriöser Stelle gebündelt sein."

Gesamtes Sicherheits-Wissen unter einem einzigen Dach

In der zentral gelegenen Hermanngasse in Neubau werden künftig die "Helfer Wiens" der Bevölkerung ein lückenloses Angebot an Information, Beratung und Kursen zur Verfügung stellen. Im Mittelpunkt stehen dabei so wie bisher die Aufklärung und Prävention, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Kastel: "Mit den neuen Standorten ist es uns jetzt möglich, noch mehr Angebote für Schulen zu machen. Denn das Wissen der Erwachsenen von Morgen macht Wien auch in Zukunft zu einer der sichersten Städte der Welt." Zur Verfügung stehen das gesamte Know-how aller ExpertInnen der K-Kreis-Organisationen - unter einem einzigen Dach.

In der Brigittenau werden darüber hinaus Erste-Hilfe-Schnupperkurse angeboten. "Hier wird es auch eine professionell geführte und reguläre Rettungsstation des Arbeiter Samariter Bundes geben, wodurch uns permanent sowohl die fachliche Kompetenz wie auch die perfekte Infrastruktur zur Verfügung stehen.", so Kastel weiter.

Neben dem direkten Dienst an der Bevölkerung ist der permanente Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Einsatzorganisationen, hochkarätigen Expertinnen und Experten der Stadt Wien sowie externen Fachkräften ein entscheidender Aspekt der Sicherheits-Kompetenzzentren.

