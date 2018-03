LH Hans Niessl und LH Mag. Franz Voves übergeben den renovierten Kindergarten an die Gemeinde Devecser

Wien (OTS) - Die Giftschlammkatastrophe von Devecser (2010) ist

nach wie vor in bleibender Erinnerung. 250 Häuser mussten weggerissen werden, viele Bewohner wurden obdachlos. Mit einer großen Benefizaktion wurden im Burgenland rd. 80.000 Euro gesammelt.

Gemeinsam mit der Steiermark wurde nun ein neuer Kindergarten für die Kinder in Devecser fertiggestellt.

Morgen, Freitag, 13. April 2012, werden LH Hans Niessl, LH Mag. Franz Voves, WK-Präsident und ungarischer Honorarkonsul Ing. Peter Nemeth und der Honorarkonsul Ungarns in der Steiermark Mag. Rudi Roth den neu renovierten Kindergarten feierlich an den ungarischen Minister für Nationale Ressourcen Dr. Miklos Rethelyi und natürlich an die Kinder von Devecser übergeben.

Start der Feierlichkeiten ist um 10.30 Uhr, gegen 12.15 Uhr ist eine Pressekonferenz in der Schlossbibliothek in Devecser (Petöfi ter 5) geplant.

TeilnehmerInnen:

- LH Hans Niessl

- LH MAg. Franz Voves

- Minister Dr. Miklos Rethelyi

- WK-Präsident Ing. Peter Nemeth (Honorarkonsul Ungarns im

Burgenland)

- Honorarkonsul Ungarns in der Steiermark Mag. Rudi Roth

- Bürgermeister Tamas Toldi



Datum: 13.4.2012, um 10:30 Uhr



Ort:

Bürgermeisteramt Devecser

Petöfi ter 1, 8460 Devecser, Ungarn





