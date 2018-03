Bures: "Noch nie gab es so wenig Unfälle auf Österreichs Straßen"

Verkehrsministerin präsentiert aktuelle Verkehrsunfallstatistik - weitere Maßnahmen gegen Alkohol am Steuer geplant

Wien (OTS/SK) - Der positive Trend in der Verkehrsunfallstatistik setzt sich fort: Österreichs Straßen werden immer sicherer. "Noch nie gab es so wenig Unfälle, so wenig Verletzte und so wenig Getötete wie 2011", erklärte Verkehrsministerin Doris Bures heute, Donnerstag, bei der Präsentation der aktuellen Zahlen der Statistik Austria. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der tödlichen Unfälle halbiert. "Dennoch ist jeder Getötete einer zuviel. Wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern müssen weitere Maßnahmen setzen", betonte Bures bei der Pressekonferenz, an der auch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, und Peter Laimer von der Statistik Austria teilnahmen. Besonders im Bereich Alkohol am Steuer bestehe weiterer Handlungsbedarf, sagte die Ministerin. *****

Laut Statistik Austria ereigneten sich im letzten Jahr 35.129 Unfälle auf Österreichs Straßen, bei denen 45.025 Personen verletzt und 523 getötet wurden. Das sind die niedrigsten Zahlen seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders erfreulich ist der deutliche Rückgang (-5,3 Prozent) der Unfälle mit Todesfolge. "Alle haben dazu einen Beitrag geleitet: Die Verkehrsteilnehmer durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten, die strengeren Gesetze, die klar machen, dass Raserei und Alkohol am Steuer keine Kavaliersdelikte sind und die intensiven Kontrollen durch die Exekutive, die für die Einhaltung der Gesetze sorgen", so Bures, die sich bei der Innenministerin für die gute Zusammenarbeit bedankte. Besorgniserregend sei hingegen, dass bei jedem zehnten Todesopfer Alkohol am Steuer eine Rolle spiele. "Hier gibt es einen klaren Handlungsauftrag", betonte Bures.

Die Verkehrsministerin hat eine Reihe von Maßnahmen geplant, um weiterhin verstärkt gegen Alkohol am Steuer vorzugehen. So wird zum einen das Pilotprojekt "Close To" ausgebaut, bei dem junge Menschen, die unter Alkoholeinfluss Unfälle verursacht haben, anderen Jugendlichen von ihren negativen Erfahrungen berichten. Hier gibt es bereits eine enge Zusammenarbeit mit Fahrschulen, Berufsschulen und dem Bundesheer. Neben mehr Bewusstseinsbildung sollen auch neueste Technologien zum Einsatz kommen. Derzeit läuft in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien ein Projekt mit 23 Transportunternehmen, die Wegfahrsperren, sogenannte "Alko-Locks" in ihren LKW installiert haben. "Das bisherige Feedback ist durchwegs positiv", berichtete die Ministerin. Daher wird eine Aktion gestartet, bei der das Verkehrsministerin die Hälfte der Kosten übernimmt, wenn Transportunternehmen Alko-Locks in ihren LKW installieren. Alko-Locks sollen künftig auch bei Wiederholungstätern zum Einsatz kommen. Außerdem ist geplant, umfassende Analysen durchzuführen, die die tieferen Ursachen für Unfälle unter Alkoholeinfluss ans Licht bringen sollen.

"Wir wollen ein friedliches Miteinander auf unseren Straßen", unterstrich Bures. Verkehrssicherheit bleibt auch weiterhin oberste Priorität der Ministerin. Der Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer - Kinder, Radfahrer und Fußgänger - bestimmt das Verkehrssicherheitsprogramm bis 2020. Auch für heuer sind in diesem Bereich weitere Maßnahmen und eine Bewusstseinskampagne geplant. (Schluss) sc/sv

