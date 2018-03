FPÖ-Kickl: Staatsanwaltschaft instrumentalisiert Stadlers Strache-Trauma gegen FPÖ

Durchsichtige Anpatzaktion vor Innsbruck-Wahl - Stadler Aussagen "ein Fall für den Psychotherapeuten oder -analytiker"

Wien (OTS) - "Mit dem aktuellen Ansuchen um Auslieferung von FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache instrumentalisiert die Staatsanwaltschaft aus durchsichtigen Motiven heraus wenige Tage vor der Wahl in Innsbruck ein seit Jahren bekanntes schweres politisches Strache-Trauma des BZÖ-Abgeordneten Stadler", kommentierte heute der freiheitliche Generalsekretär die Forderung nach Aufhebung der Immunität Straches im Zusammenhang mit Stadlerschen Anwürfen.

Beide Aspekte dieser "Immunitätscausa" seien gleichermaßen lächerlich und leicht durchschaubar: Erstens kugle die dem Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft zugrundeliegende Stadlersche Zwangsfantasie in niedergeschriebener Form wohl schon Monate, wenn nicht sogar Jahre in der Staatsanwaltschaft in Ermangelung jedweder inhaltlichen Substanz verdienterweise unbeachtet herum und werde jetzt, mit dem Ziel der Anpatzung der FPÖ, kurz vor dem Wahlgang in Innsbruck medienwirksam gezündet. Ziel sei es offenbar, einmal mehr mit dem Mittel einer Immunitätsdebatte öffentlichkeitswirksam den Anschein eines schuldhaften Verhaltens zu erwecken, das nicht im Mindesten vorliege, so Kickl. Ein offenbar kalkuliertes Spiel mit der öffentlichen Vorverurteilung infolge eines Ansuchens zur Aufhebung der Immunität, das einmal mehr die Widersinnigkeit der bestehenden Regelung verdeutliche. Und zweitens sei das psychologische Phänomen des Stadlerschen Polit-Traumas in Zusammenhang mit der Person Strache das einzige wahre Substrat hinter den inhaltlich haltlosen Beschuldigungen durch den BZÖ-Querulanten.

Der erfolglose Stadler, gegen den im Zusammenhang mit der Strache-Foto-Causa wegen versuchter Nötigung ermittelt werde, suche offenbar einmal mehr sein Heil in haltlosen Behauptungen, Verdrehungen und Unterstellungen. Nachdem er damit beim Versuch gegen den FPÖ-Abgeordneten Werner Neubauer gescheitert sei, richte sich die Zwangsaktivität Stadlers jetzt wieder gegen den im Gegensatz zu ihm selbst politisch erfolgreichen FPÖ-Chef. "Inwieweit die Unterstellungen und Vernaderungen durch Herrn Stadler bewusst oder unbewusst erfolgen, maße ich mir nicht an zu beurteilen. Dazu braucht man in diesem Fall wohl einen klinischen Experten. Inhaltlich jedenfalls ist an den Vorwürfen Stadlers nicht das Mindeste dran. Die Aussagen des orangen Querulanten vom Dienst sind daher vielmehr ein Fall für den Psychotherapeuten oder -analytiker als einer für die Staatsanwaltschaft", schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at