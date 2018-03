Heinzl: Klares Nein zu Gigalinern!

EU-Kommission will künftig grenzüberschreitende Fahrten zulassen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heutigen Verkehrsausschusses unterstrich SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl erneut das klare Nein Österreichs zu den Gigalinern. "Österreich bleibt bei der Zulassung von Gigalinern hart. Verkehrsministerin Doris Bures kämpft hier mit vollem Einsatz gegen diesen verkehrs- und umweltpolitischen Unsinn und gegen eine mächtige Lobby aus Spediteuren und Fahrzeugindustrie, die eine Zulassung der Riesen-LKW mit allen Mitteln durchsetzen will", so Heinzl angesichts der Pläne von EU-Verkehrskommissar Siim Kallas, der den grenzüberschreitenden Verkehr von Gigalinern durch bilaterale Verträge zulassen will. ****

Riesen-LKW mit über 25 Metern Länge und einem Gewicht bis zu 60 Tonnen stellen nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sie würden einen teuren Umbau von Autobahnanschlüssen, Kreuzungen und Kreisverkehren notwendig machen und dem Ziel, mehr Güter auf die umweltfreundliche Schiene zu bringen, zuwiderlaufen, betont Heinzl. Gigaliner stehen in krassem Widerspruch zu den europäischen und vor allem österreichischen Zielen einer nachhaltigen Verkehrspolitik und Verlagerung auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger.

"Die SPÖ hat bereits im Jahr 2009 gemeinsam mit dem Koalitionspartner einen Entschließungsantrag gegen die Zulassung von Gigalinern eingebracht, der mit den Stimmen aller im Parlament vertretenen Parteien beschlossen wurde. Diese Position ist unverrückbar und Verkehrsministerin Bures hat unsere volle Unterstützung bei ihrem Kampf gegen Riesen-LKWs auf EU-Ebene", so der SPÖ-Verkehrssprecher.

Klare Unterstützung signalisiert der SPÖ-Verkehrssprecher auch für die mutige Position Österreichs im Verkehrsministerrat zur Bodenabfertigung. "Dem vorliegenden Flughafenpaket der Kommission können wir nicht zustimmen, da dieser Entwurf insbesondere hinsichtlich der Bodenabfertigung noch nicht ausgereift genug ist. Hier fehlen verbindliche Qualitätsstandards und verbindliche Schutzvorschriften um Sozialdumping zu verhindern", so Heinzl zur Stimmenhaltung Österreichs im Verkehrsministerrat. "Verkehrsministerin Bures hat einmal mehr klargestellt, dass es Regelungen in Bezug auf die Aus- und Fortbildung sowie Qualitätskriterien für die Bodenabfertigungsdienste geben muss. Außerdem konnte auf Druck der österreichischen Ministerin im Paket festgehalten werden, dass die Aus- und Fortbildungskosten vom Arbeitgeber zu tragen sind", so Heinzl. (Schluss) bj/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493