FPÖ: Bundesheer-Leutnant Detlef Wimmer erhält ungebetene "Befreiung" durch Norbert Darabos

Soll Begründung des Ministers (angeblich fehlender Bedarf) Parteipolit-Willkür kaschieren?

Linz (OTS) - Wenn es nach Minister Norbert Darabos und seinem politischen Kabinett geht, soll der Linzer Sicherheitsstadtrat und Milizoffizier Mag. Detlef Wimmer von seiner Pflicht, weitere Übungstage beim Heer zu leisten, befreit werden. Ein Bescheid mit diesem Inhalt liegt Wimmer seit rund einer Woche vor und kann bei Bedarf übermittelt werden. "Damit entfallen über 100 Tage an Pflichtübungen, die ich als Bundesheer-Leutnant auf Grund meiner bisherigen Ausbildung noch leisten müsste, ohne dass ich mich um diese Befreiung jemals bemüht habe", so FPÖ-Stadtrat Mag. Detlef Wimmer. ****

"Das teilweise kolportierte Gerücht, wonach die Begründung des Minister-Bescheides eine Art "Verlässlichkeitsprüfung" zum Inhalt habe, ist schlichtweg falsch und kann jederzeit nachgeprüft werden. Offenbar weiß Minister-Sprecher Stefan Hirsch nicht, was in dem Bescheid seines Ministeriums "schwarz auf weiß" steht: Als Grund für die Befreiung wird mangelnder Bedarf genannt. Dieser wurde aber von dem für mich zuständigen militärischen Kommanden niemals festgestellt", verweist Wimmer darauf, "dass ganz im Gegenteil, eine Einteilung in eine höhere Funktion im Bataillonsstab vorgesehen ist."

"So wie alle anderen Milizsoldaten möchte ich meine Pflicht für die Republik Österreich erfüllen. Um diese 'Befreiung' habe ich nie gebeten und auch deren Begründung ist falsch. Entweder handelt es sich um einen Fehler, der schleunigst korrigiert werden sollte, oder um eine Art parteipolitische Säuberung. Dem Bundesheer und meinen Kameraden werde ich jedenfalls unabhängig von parteipolitischen Wünschen des Ministers treu bleiben. Bei passenden Gelegenheiten werde ich weiterhin in Uniform auftreten", bekräftigte Wimmer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at