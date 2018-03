Generaldirektor Christian Köberl verstärkt das Team des Naturhistorischen Museums im Kommunikationsbereich:

Irina Kubadinow übernimmt die Leitung der neuen Abteilung Kommunikation und Medien

Wien (OTS) - Im Rahmen der strategischen Umstrukturierung und Neuorganisation der Aufgabenbereiche vor allem der Fachabteilungen des Naturhistorischen Museums wurde eine neue Abteilung für Kommunikation und Medien geschaffen. Als deren Leiterin wurde Irina Kubadinow bestellt. Eine der zentralen Aufgaben der neuen Abteilung wird es sein, die Einzigartigkeit des Hauses mit seiner über 120jährigen Geschichte genauso wie das Kompetenzzentrum der internationalen Forschung mit geballtem Potenzial und Fachwissen in den Naturwissenschaften noch mehr in das Interesse der Öffentlichkeit zu rücken.

Irina Kubadinow freut sich, mit Generaldirektor Univ. Prof. Christian Köberl und Vizedirektor Dr. Herbert Kritscher ein neues Kommunikationskonzept für das Haus zu erarbeiten und sieht es als besondere Herausforderung, für eines der größten Naturmuseen der Welt tätig zu sein. Unterstützen wird sie dabei ein Team aus vier Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Die Kommunikations- und Marketingexpertin studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Theaterwissenschaft an der Uni Wien und absolvierte den Lehrgang für Kulturmanagement an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Irina Kubadinow war in großen österreichischen Kulturinstitutionen als Abteilungsleiterin tätig, zuletzt war sie Marketing- und Kommunikationsleiterin sowie Pressesprecherin der Kunstmeile Krems (seit 2009), davor Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Marketing des Kunsthistorischen Museums mit MVK und ÖTM (2004-2009), von 2002 bis 2004 Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Werbung der Österreichischen Nationalbibliothek, davor Leiterin des Pressebüros der Wiener Staatsoper (1994-2001).

