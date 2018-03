"Kinder lieben Lesen" - erstes Buchpaket im Landhaus überreicht

LH Wallner und LR Schmid: Sprachentwicklung beginnt schon bei der Geburt eines Kindes

Bregenz (OTS/VLK) - Im Rahmen der Vorarlberger Leseinitiative "Kinder lieben Lesen" haben Landeshauptmann Markus Wallner und Familienlandesrätin Greti Schmid am Donnerstag (12. April) im Landhaus das erste Buchpaket an eine Bregenzer Familie überreicht. In den nächsten Tagen werden solche Buchpakete an rund 200 Familien im gesamten Land versendet, informieren Wallner und Schmid.

Eltern von neugeborenen Kindern in Vorarlberg haben seit dem Startschuss der ambitionierten Landes-Initiative "Kinder lieben Lesen" am 1. Oktober 2011 die Möglichkeit, per Bestellkarte ihre Teilnahme an diesem innovativen Projekt zu sichern. Davon haben die Eltern regen Gebrauch gemacht. Insgesamt 850 Familien haben sich bis Ende Februar für "Kinder lieben Lesen" angemeldet. Jetzt wird den ersten Kindern der teilnehmenden Familien ein Bücherpaket per Post zugestellt. Die Pakete enthalten jeweils zwei altersgemäße Kinderbücher, Lesetipps, Buchempfehlungen sowie Informationen für die Eltern rund um das Thema Sprache. Symbolisch haben der Landeshauptmann und die Familienlandesrätin heute im Landhaus das erste Paket an eine Familie überreicht.

Lesefrühförderung hat große Bedeutung

"Junge Eltern werden dazu eingeladen, möglichst frühzeitig mit ihren Kindern in die Welt des Lesens einzutauchen", erläutert LH Wallner die Intention hinter dem Projekt. Es gehe darum, Kinder bereits im Kleinkindalter spielerisch und kindgerecht mit dem Lesen vertraut zu machen. "Die Zeit des gemeinsamen Lesens und Erzählens ist äußerst wertvoll, weil die Bindung zueinander gestärkt wird und die Kinder aktiv in ihrer Entwicklung unterstützt werden", erläutert der Landeshauptmann. Familienlandesrätin Schmid zeigt sich über den großen Zuspruch erfreut: "Lesen ist eine entscheidende Grundlage für den Erwerb jeder weiteren Bildung. Wir wollen mit unserer Initiative darauf hinweisen, dass die Sprachentwicklung eines Kindes schon bald nach der Geburt beginnt und wie wichtig daher die Zeit ist, die Eltern dazu verwenden, gemeinsam mit ihren Kindern Bücher anzuschauen, ihnen vorzulesen und zu erzählen."

Hohe Beteiligungsquote

Rund 1.500 Geburten wurden von Anfang Oktober 2011 bis Ende Februar 2012 im Land verzeichnet. Bei knapp 60 Prozent dieser Geburten wurde von den Eltern eine Bestellkarte ausgefüllt. Sobald die Jüngsten sechs Monate alt sind, was bei nunmehr rund 200 Kindern der Fall ist, geht jeweils ein Buchpaket an die Familie. Die Auswahl der Bücher für die Pakete erfolgte durch ein Team von Fachleuten aus den Projektverantwortlichen sowie der Landesbüchereistelle, Bibliotheksverband Vorarlberg, Büchereien, dem Buchhandel sowie Pädagoginnen und Pädagogen. Wird das Kind 18 Monate alt, erhält es eine Erinnerungskarte, mit der die Eltern das zweite Paket bei einer Bücherei in der Nähe ihres Wohnortes abholen können. "Zu danken ist den zahlreichen Kooperationspartnern, die das Projekt engagiert mittragen", betont Schmid. Gemeinsam mit "Kinder in die Mitte" sorgen die Vorarlberger Krankenhäuser, alle Büchereien des Landes, Vorarlberger Buchhandlungen, Elternberaterinnen der connexia sowie niedergelassene Kinderärztinnen und -ärzte für eine reibungslose Umsetzung der Aktion.

Wirksame Begleitmaßnahmen

Die Initiative "Kinder lieben Lesen" soll in Zukunft durch verschiedene Begleitmaßnahmen und Angebote zusätzlich verstärkt werden. Dazu gehören spezielle Elternbildungsangebote ebenso wie Leseveranstaltungen, Angebote in Büchereien, das Miteinbeziehen von Eltern-Kind-Zentren oder Sozialdiensten und vieles mehr. Es sollen vor allem auch Väter zum Vorlesen animiert werden. Weitere Infos finden Interessierte im Internet unter www.vorarlberg.at/kinderindiemitte.

