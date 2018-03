Kadenbach/Gaßner/Zehentner zu GAP-Reform: Ländlicher Raum ist mehr als Landwirtschaft

Fraktionskonferenz zu GAP-Reform: Intensiver Austausch zwischen nationalen und europäischen Agrarpolitikern

Wien (OTS/SK) - Gestern, Mittwoch und heute wurde im Europäischen Parlament intensiv die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013 diskutiert. In einer von der S&D-Fraktion organisierten Konferenz tauschten sich Experten, Wissenschafter, EU-Parlamentarier und die sozialdemokratischen Agrarsprecher aus den Mitgliedstaaten aus. Neben der SPÖ-EU-Abgeordneten Karin Kadenbach wurde Österreich von Nationalratsabgeordneten Kurt Gaßner und Bundesrat Robert Zehentner vertreten. ****

Kadenbach, stv. Mitglied im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments, hob hervor, wie wichtig der Austausch von nationaler und europäischer Ebene ist. Denn nur wenn auch nationale und regionale Besonderheiten im Diskussionsprozess berücksichtigt werden, könne man zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gelangen. Sie verlangt bei der GAP nach 2013 eine stärkere Fokussierung auf den Umweltschutz. "Auch der Landwirtschaftsbereich muss zum Arten- und Klimaschutz ausreichend beitragen. Deshalb muss biologischer Landbau stärker als bisher gefördert werden", so die SPÖ-Europaparlamentarierin.

Kurt Gaßner zeigte sich erfreut, dass im Rahmen der Konferenz gerade von wissenschaftlicher Seite die sozialdemokratische Forderung unterstützt wurde, dass nicht nur einzelne Agrarbetriebe gefördert werden sollen, sondern der gesamte ländliche Raum Berücksichtigung finden müsse. "Auch die Landwirtschaft braucht eine funktionierende Infrastruktur des ländlichen Raumes. Dazu gehören Arbeitsplätze außerhalb des Landwirtschaftssektors, Schulen und medizinische Versorgung", sagte Gaßner. Er verwies darauf, dass Österreich eine besonders hohe Dichte an Nebenerwerbsbauern habe. Geraten diese unter Druck, dann sei auch der ländliche Raum in Gefahr. Auch Bundesrat Zehentner warnte vor einer "Entleerung des ländlichen Raumes", werde die ländliche Entwicklung nicht ausreichend unterstützt, denn, so Zehentner, "ein Bauer ist noch kein Dorf".

"Die Konferenz ist ein wesentlicher Baustein zur Positionsfindung des Europäischen Parlaments. Der gestartete Dialog zwischen nationalen und europäischen Politikern muss kann es gelingen, in der GAP ab 2013 sozialdemokratische Konturen sichtbar zu machen." Er werde daher auch in den kommenden Monaten intensiv mit den politisch Verantwortlichen im Europäischen Parlament zusammenarbeiten. "Österreich muss sich in Brüssel einbringen, wenn wir etwas erreichen wollen", betonte der SPÖ-Landwirtschaftssprecher. (Schluss) mo/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493