EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / Exklusive Doppelauszeichnung von Standard & Poor´s für den C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI

Höchstnote "Platinum fund grading" von der Ratingagentur Standard & Poor´s (S&P) für den flexiblen Mischfonds

Zusätzlich erhält der von Fondsmanager Leo Willert gemanagte Global-AMI das Langzeitqualitätssiegel "5 year long-term grading"

Von weltweit etwa 80.000 Investmentfonds gehört der Global-AMI damit zu jenen 39 Produkten, die diese beiden Qualitätssiegel vorweisen können

Für Neuengagements steht der nach demselben Trendfolgesystem gesteuerte C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible zur Verfügung

Die Ratingagentur Standard & Poor´s (S&P) bewertet in ihrem ausführlichen Fund Management Rating den C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (Global-AMI) per April 2011 mit der Bestnote "Platinum fund grading". Diese Top-Einstufung, die in der früheren S&P-Skala dem Rating "AAA" entspricht, erhalten nur Fonds, die in ihrem Sektor die allerhöchste Qualität erreichen. Basis für solch eine erstklassige Bewertung sind ein langer und konsistenter Track-Record des Fonds sowie ausführliche Ratinggespräche mit dem Fondsmanagement, welche u.a. die Qualität des Investmentprozesses auf den Prüfstand stellen.

Zusätzlich erhalten jene Fonds, die seit fünf Jahren oder länger ihr Rating halten können, das Langzeitqualitätssiegel "5 year long-term grading". Mit dieser Doppelauszeichnung durch S&P gehört der C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI zu einem von nur 39 Fonds weltweit, die diese beiden Qualitätssiegel in Kombination vorweisen können. Zum Vergleich: Nach aktuellen Angaben von Bloomberg gibt es weltweit etwa 80.000 Investmentfonds.

Bei der Beurteilung des Global-AMI stellt S&P in ihrem ausführlichen Rating-Report den disziplinierten und zugleich flexiblen Investmentstil des von Fondsmanager Leo Willert entwickelten, computergestützten Trendfolgesystems heraus. So hat der Global-AMI in unterschiedlichen Marktphasen besser abgeschnitten als die entsprechende Vergleichsgruppe von Fonds (Peergroup). Der Global-AMI verfügt über eine flexible Aktienquote, die je nach Marktphase zwischen 0 und 100% betragen kann. Daher ist der Dachfonds in der Lage, Gewinne zu erzielen, wenn die Aktienmärkte steigen und zugleich Verluste zu reduzieren, wenn es an den Aktienbörsen abwärts geht. Zusätzlich tragen konsequente Stop-Loss-Limits zur Verlustbegrenzung bei. Ein besonderes Merkmal des Handelssystems stellt die wöchentliche Überprüfung und kosteneffiziente Neuallokation der Investments dar.

Leo Willert, Gründer und Head of Trading von ARTS Asset Management, sagt: "Das der Global-AMI als einer von nur 39 Produkten unter "zig-Tausend" Fonds weltweit diese exklusive Doppelauszeichnung von der renommierten Agentur S&P erhalten hat, ist eine Bestätigung für unser Trendfolgesystem. Es freut mich besonders, dass unser Fonds nicht nur auf kurze Sicht, sondern auch langfristig als Top eingestuft wird."

Thomas Rieß, Gründer und Vorstand von C-QUADRAT, erklärt: "Dass ein Fonds von C-QUADRAT und ARTS mit solch einem besonderen Qualitätssiegel von Standard & Poor´s ausgezeichnet wird, ist eine besondere Ehrung. Das Urteil hat einen guten Grund: Die Performance des Global-AMI über mehrere Jahre überzeugt."

Um trotz des starken Volumenanstiegs des Global-AMI die Weiterführung des erfolgreichen Investmentansatzes gewährleisten zu können, ist der Dachfonds seit 1.4.2011 für neue Direktinvestments geschlossen. Anleger können dafür in den nach demselben Modell gesteuerten Nachfolger-Fonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (ISIN DE000A0YJMN7, WKN A0YJMN) investieren. Dieser weist ebenfalls eine flexible Aktienquote zwischen 0 und 100% auf. Der größte Unterschied der beiden Fonds liegt beim wesentlich geringeren Fondsvolumen des Flexible. Der Nachfolger hat außerdem die Möglichkeit, bei höherem Fondsvermögen durch seine offen gestalteten Anlagerichtlinien, auf eine breitere Auswahl an Anlageinstrumenten zurückzugreifen. Dadurch kann er flexibler auf spezifische Marktsituationen reagieren. Fondsmanager Leo Willert erklärt: "Vor diesem Hintergrund dürfte der Flexible auf Sicht von mehreren Jahren noch etwas besser abschneiden als der mehrfach ausgezeichnete Global-AMI."

C-QUADRAT, the fund company - ist ein europaweit tätiger, unabhängiger, quantitativer Asset Manager. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, verfügt seit 2003 über eine eigene Kapitalanlagegesellschaft und notiert seit November 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Das Team von C-QUADRAT hat sich mit seiner Tätigkeit als Asset Manager und der Analyse und dem Management von Investmentfonds europaweit einen Namen gemacht. Innovative Anlagestrategien für institutionelle Investoren runden die Produktpalette ab. Zahlreiche international tätige Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT.

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz vollautomatisierter Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die diverse Daten zu ca. 19.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Die konsequente Umsetzung der Firmenphilosophie erwies sich von Anfang an als die richtige Strategie. ARTS ist für das Management zahlreicher Investmentfonds im In- und Ausland verantwortlich und hat für hervorragende Managementleistungen und Anlageergebnisse bereits vielfache Auszeichnungen erhalten.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die Wesentliche Information für den Anleger ("KID", "KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt der genannten Fonds steht den Interessenten bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft (der AmpegaGerling Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, oder der HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg) kostenlos zur Verfügung und können auch unter www.c-quadrat.at abgerufen werden.

Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat @ investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.at Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

