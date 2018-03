Neues digitales Sprachmagazin gelauncht: Business Spotlight International

Business Spotlight International ist das neue digitale Magazin für jeden, der im Beruf Englisch sprechen, schreiben oder verstehen muss. Das E-Paper erscheint alle zwei Monate im PDF-Format: So ist es auf Laptop oder i-Pad immer und überall zur Hand.

Das neue Sprachmagazin präsentiert unterhaltsame und informative Beiträge und Sprachübungen rund um Wirtschaftsenglisch, praktisches Jobwissen, interkulturelle Kommunikation, Management, Technologie und Karriereplanung. Vokabelhilfen in einfachem Englisch erleichtern das Verständnis und erweitern den Wortschatz schnell und nachhaltig.

Hinter dem neuen Onlinemagazin stehen die Sprachexperten aus dem Spotlight Verlag, in dem mit Business Spotlight seit über 10 Jahren ein erfolgreiches und beliebtes Business-Englisch-Magazin erscheint. Es wurde 2007 zur Fachzeitschrift des Jahres ausgezeichnet. Im Unterschied zum bewährten Business Spotlight mit deutschem Vorspann und deutschen Vokabelhilfen ist Business Spotlight International "all English". Damit ist das neue Magazin für jeden Lerner attraktiv, der einsprachig lernen und lesen will. Darüberhinaus öffnet sich das Magazin einer internationalen Leserschaft weltweit, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die das führende Sprachmagazin für Wirtschaftsenglisch nun für sich nutzen können.

Dr. Ian McMaster, Chefredakteur von Business Spotlight International, erläutert: "Auf die Idee für die internationale Version unseres Sprachmagazins haben uns unsere Leser gebracht: Die Nachfrage nach einem kompetenten Wirtschaftsenglisch-Magazin wie Business Spotlight ohne deutschen Hintergrund stieg ständig - nun können wir ihnen etwas bieten!"

Neugierig? Wer Business Spotlight International jetzt testen möchte, kann eine Ausgabe kostenlos und unverbindlich herunterladen. Ein Halbjahresabo kostet EUR 29,95, das Jahresabo mit sechs Ausgaben EUR 58,50.

Info: www.business.spotlight.com

