BZÖ-Grosz: "Habe ernsthafte Zweifel an der EU-Tauglichkeit Sloweniens"

Nationalistisches Herrschaftsgehabe Sloweniens in die Schranken weisen - Außenminister Spindelegger soll slowenischen Botschafter zu sich zitieren

Graz/Wien (OTS) - "Die von Slowenien losgetretene Diskussion rund

um die Krainer-Würste oder um das Kernöl lassen ein weiteres Mal erhebliche Zweifel an der EU-Tauglichkeit Sloweniens aufkommen. Wenn Slowenien unter solchen Maßnahmen den europäischen Gemeinschaftsgedanken versteht und an andere Mitgliedsstaaten solche verheerende Signale aussendet, dann muss man sich die Frage stellen, ob Slowenien überhaupt noch Mitglied der Europäischen Union bleiben will", so das BZÖ-Mitglied der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich/Slowenien Abg. Gerald Grosz am Donnerstag.

Abseits der aktuellen Lebensmitteldiskussionen übte Grosz auch Kritik an der Politik Sloweniens. "Die Menschenrechtssituation der deutschsprachigen Minderheit ist nach wie vor ungelöst. Für die slowenischen Kriegsverbrechen nach 1945 - wo mehr als 70.000 Menschen grausam zu Tode gekommen sind - wurde seitens Sloweniens bis heute kein offizielles Wort des Bedauerns gefunden. Das energiepolitische Festhalten Sloweniens an Krsko ist eine Gefahr für die Steiermark und Kärnten. Die derzeitige slowenische Politik ist zusammenfassend eine schwere Belastung für die ohnedies immer geringer werdende nachbarschaftliche Zusammenarbeit", so der steirische BZÖ-Chef. Er forderte Außenminister Spindelegger auf, den slowenischen Botschafter ins Außenministerium zu zitieren. "Diesem nationalistischen und eitlem Herrschaftsgehabe Sloweniens muss auch der schweigende Außenminister entgegentreten", so Grosz.

