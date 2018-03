RK-Terminvorschau vom 16. April bis 4. Mai 2012

Wien (OTS) - In der Zeit vom 16. April bis 4. Mai 2012 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 16. APRIL: 10.00 Uhr, Film- und Fototermin "Neusanierter Kindergarten Bergtaidingweg" mit StR Oxonitsch (10., Bergtaidingweg 11) 10.00 Uhr, Fototermin "Schwerpunktaktion der Wiener Polizei und der MA 60 in Sachen Hundehaltung" mit StRin Sima und Leiter der Sicherheits- und Verkehrspolitischen Abteilung der Wiener Polizei Goldgruber (Erholungsgebiet Wienerberg, 10., Neilreichgasse 110A) 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Info-Nachmittag: "Frühsymptome und Früherkennung von Tumoren" (Krankenanstalt Rudolfstiftung, 3., Boerhaavegasse 8A, Stiege 1, Konferenzraum - Bürogebäude EG) 18.00 Uhr, Ausstellungseröffnung "Die Schönheit der Frau" durch BVin Mospointner (Galerie im Domenig-Haus, 10., Favoritenstraße 118) DIENSTAG, 17. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Buchpräsentation - Ingrid Holzschuh "Wiener Stadtplanung im Nationalsozialismus 1938-1942" (Musiksammlung Wienbibliothek, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock, Loos-Räume) MITTWOCH, 18. APRIL: 10.00 Uhr, wienXtra Sommerferienprogramm "LILALU" mit StR Oxonitsch (Museumsquartier, 7., Museumsplatz 1, ZOOM Kindermuseum" 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 19. APRIL: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Menschen mit Demenz in der Familie. Ethische Prinzipien im täglichen Umgang", Vortrag: Katharina Gröning (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 20. APRIL: 11.30 Uhr, Besuch der Messe "Beruf Baby Bildung" mit StR Oxonitsch und AK-Präsident Tumpel (AK Bildungszentrum, 4., Theresianumgasse 16-18) DIENSTAG, 24. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 25. APRIL: 11.00 Uhr, Überreichung der Ehrenbürger-Urkunde der Stadt Wien an Univ.-Prof. Carl E. Schorske durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: 19. Ernst mach forum "Der optimierte Mensch. Wie verändert der Umbau des Körpers unser Menschenbild?", Podiumsgespräch mit Reinhard Merkel, Oliver Müller, Henning Scheich, Willy Viehöver und Paula-Irene Villa (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1., Sonnenfelsgasse 19, Theatersaal) DONNERSTAG, 26. APRIL: 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den vom Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel "Professor" an Johann Hödl und Ernst Lintner durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl Borromäus Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Präsentation der Dokumenten-, Register- und Nachtragsbände sowie des Digitalisierungsprojekts Nestroy-Bühnenmusiken" (Wienbibliothek, Musiksammlung, Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9) FREITAG, 27. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 12.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an BM a.D. EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn durch Lhptm. Häupl (Rathaus, Roter Salon) MITTWOCH, 2. MAI: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Wozu Wissenschaft? Fragen, Erkenntnisse, Herausforderungen/Mikrokosmos - Makrokosmos: Von der Quantenphysik zur klassischen Welt" (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 3. MAI: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Wozu Wissenschaft? Fragen, Erkenntnisse, Herausforderungen/Die Welt der Kunst und deren Analyse: eine Wechselwirkung" (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) FREITAG, 4. MAI: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Wozu Wissenschaft? Fragen, Erkenntnisse, Herausforderungen/Umwelt - Ökologie - Systeme: Funktionieren und Crash (Rathaus, Festsaal)

