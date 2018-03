Arbeiterkammer Kärnten fordert Kündigungsverbot im Krankenstand

Goach: Auflösung auch nach Arbeitsunfällen verbieten

Klagenfurt (OTS) - Im Vorjahr kam es in Kärnten zu 3.474 Abmeldungen von Dienstnehmern im Krankenstand. Die Arbeiterkammer Kärnten fordert deshalb die Wiedereinführung des Entgeltfortzahlungsfonds und einen gesetzlichen Kündigungsverbot im Krankenstand, vor allem nach Arbeitsunfällen.

Kündigungen erkrankter Arbeitnehmer stehen in Kärnten an der Tagesordnung. 2011 gab es laut Kärntner Gebietskrankenkasse 3.474 solcher Fälle und heuer wurden bereits 528 gezählt. In der Vorjahres-Statistik scheinen 1.311 einvernehmliche Auflösungen, 836 Kündigungen durch den Dienstgeber und 1.327 "Sonstige Abmeldegründe" auf. "Viele der Betroffenen stehen damit vor einer finanziellen als auch existenziellen Notlage", erklärt Kärntens Arbeiterkammerpräsident Günther Goach.

Auslöser für den dramatischen Anstieg der Auflösung von Dienstverhältnissen im Krankenstand war die Abschaffung des Entgeltfortzahlungsfonds im Jahr 2000. Arbeitgeber sind seither verpflichtet, die Löhne der erkrankten Arbeitnehmer ohne Refundierungen selbst zu tragen. Die Folge: Arbeitgeber wälzen ihre Verpflichtungen durch Auflösungsvereinbarungen (einvernehmliche Lösung, verbunden mit einer Wiedereinstellungszusage nach dem Krankenstand) an die Krankenversicherung ab.

Laut Goach hätten Unternehmen diese Praxis auch auf die Opfer von Arbeitsunfällen ausgeweitet: "Gerade nach schweren Unfällen wird oft schon am Beginn des Krankenstandes gekündigt. Arbeitnehmer verlieren dadurch nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern erhalten auch das deutlich geringere Krankengeld durch die Krankenversicherung".

Der Kärntner AK-Präsident fordert deshalb die Wiedereinführung des Entgeltfortzahlungsfonds. In diesen haben Dienstgeber bis zum Jahr 2000 solidarisch 2,1 Prozent der Bruttolohnsumme eingezahlt und bei Krankenständen die Lohnsummen erstattet bekommen. Weiters will Goach ein umfassendes Kündigungsverbot im Krankenstand - insbesondere nach Arbeitsunfällen - erreichen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Mag. Christa Maurer, Kommunikation

Tel.: 050 477-2401, Fax: 050 477-2400

c.maurer @ akktn.at

http://kaernten.arbeiterkammer.at