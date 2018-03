AK holt mit Rechtsschutz 20 Millionen Euro für Kärntner zurück

Zahl der Klagseinbringungen um 20 Prozent gestiegen

Klagenfurt (OTS) - 19,9 Millionen Euro hat die Arbeiterkammer Kärnten im Vorjahr mit ihrem kostenlosen Rechtsschutz in arbeits- und sozialrechtlichen Fällen erstritten. Rund 94.150 Mal suchten Arbeitnehmer den Rat der Rechtsexperten. Klagseinbringungen nahmen um 20 Prozent zu.

3.369 Mal musste die Arbeiterkammer Kärnten bei den Arbeitgebern intervenieren und hat so Zahlungen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro erreicht. In 1.287 Fällen, das sind 20 Prozent mehr als im Jahr davor, musste die AK 2011 erst den Weg zum Gericht beschreiten, bevor 3,6 Millionen Euro gezahlt wurden. "Ohne Einschreiten der AK-Rechtsexperten wären die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leer ausgegangen. Dass die Klagen mehr werden zeigt, dass der Druck auf dem Arbeitsmarkt wächst", sagte Kärntens Arbeiterkammerpräsident Günther Goach anlässlich der heutigen Präsentation der Rechtsschutzbilanz.

Dazu kamen noch Forderungsanmeldungen für 1.949 von einer Firmenpleite betroffenen Arbeitnehmer in der Höhe von 14,3 Millionen Euro beim Insolvenz-Entgelt-Fonds, eingebracht durch den in der AK Kärnten angesiedelten Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen (ISA). Vergleicht man die Zahl der von Insolvenzen betroffenen Dienstnehmer mit Bundesländern wie Salzburg (1.031 Personen) oder Tirol (1.473 Personen), so wird klar, dass Kärnten hier im Vorjahr einen unrühmlichen Spitzenplatz einnahm.

Von allen beim Landesgericht im Vorjahr eingebrachten arbeitsrechtlichen Klagen entfielen 2011 auf die Arbeiterkammer Kärnten immerhin 83 Prozent. Auch 2011 war die Rechtsabteilung am häufigsten mit nichtbezahlten Löhnen, Sonderzahlungen, Überstunden, Mehrarbeitsstunden, Zulagen und Prämien konfrontiert. Laut dem Leiter der AK-Rechtsabteilung, Dr. Richard Wohlgemuth, sei hier eine besorgniserregende Entwicklung festzustellen: "Löhne und Gehälter sind immer länger ausständig. Waren es bislang ein bis drei Monate, so sind es jetzt oft bis zu sechs Monate."

Von der Sozialrechtsabteilung wurden im Vorjahr 1.108 Klagen, vorwiegend wegen abgelehnter Pensionsbescheide, eingebracht. 202 Mal wurde der Klagsweg für Pflegegeldwerber beschritten.

Der kostenlose Rechtsschutz der AK wird heuer 20 Jahre alt. "Seit der Einführung im Jahr 1992 hat allein die AK Kärnten die enorme Summe von 207,6 Millionen Euro erkämpft. In Schilling sind das knapp drei Milliarden", betont AK-Präsident Günther Goach. Nach einer aktuellen SORA-Umfrage nimmt der kostenlose Rechtsschutz der AK Kärnten klar Platz eins im Ranking der wichtigsten Serviceleistungen ein.

