Industrie: Sozialstaat durch strukturelle Reformen sichern

IV-GS Neumayer: Finanzielle Nachhaltigkeit der sozialen Systeme durch größere Effizienz und Treffsicherheit gewährleisten - Unfaire "Hacklerregelung" endlich abschaffen

Wien (OTS) - Wien (PdI) "Wer unser europäisches wohlfahrtsstaatliches Modell nachhaltig absichern will, der muss strukturelle Reformen in unserem Sozialstaat wollen. Nichts zu tun oder noch mehr Umverteilung im Hoch-Umverteilungsstaat Österreich zu wollen, ist jedenfalls der falsche Weg", betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer heute, Donnerstag, anlässlich des Aktionstages des ÖGB "Sozialstaat fairbessern". "Wenn wir den Sozialstaat in dieser Form erhalten wollen, dann müssen wir im Sinne der Fairness den nächsten Generationen und jenen, die es wirklich brauchen, gegenüber unverzüglich umfassende und nachhaltig wirksame Maßnahmen ergreifen, um für die künftigen Entwicklungen - Stichwort Demografie - gewappnet zu sein." Die Arbeitszusatzkosten, über die ein großer Teil der sozialen Systeme finanziert wird, seien darüber hinaus in Österreich im internationalen Vergleich eindeutig zu hoch und sollten reduziert werden. Insgesamt sei die finanzielle Nachhaltigkeit der sozialen Systeme durch größere Effizienz und Treffsicherheit - ohne die Leistungen für jene, die sie brauchen, zu schmälern - zu gewährleisten, so der IV-Generalsekretär.

Alarmierende Zahlen habe etwa die OECD in ihrem jüngsten Länderbericht zum Pensionssystem aufgezeigt: Diesem zufolge würden etwa die Pensionsausgaben in Österreich ohne Reformen von derzeit 13,6 Prozent des BIP bis 2060 um über neun Prozentpunkte auf 23 Prozent des BIP ansteigen. Das durchschnittliche tatsächliche Pensionsantrittsalter liegt in Österreich mit 58,9 Jahren bei den Männern und 57,5 Jahren bei den Frauen um etwa 4 Jahre unter dem jeweiligen OECD-Schnitt. "Die Pensionsbezüge sind in Österreich großzügiger als in den meisten OECD-Ländern und Abschläge für einen Pensionsantritt vor dem gesetzlichen Antrittsalter beschränkt", erklärte der IV-Generalsekretär. Kritik übt die OECD vor allem an den Möglichkeiten des frühzeitigen Pensionsantritts in Österreich, insbesondere an der "Hacklerregelung" als weitere Möglichkeit einer Frühpension, weil betroffene Personen oftmals noch arbeitsfähig wären. Aus Sicht der Industrie sei daher klar, "dass weitere Maßnahmen zu setzen sind, um das Pensionssystem finanziell nachhaltig zu sichern und die von der OECD errechneten Ausgabensteigerungen abzufangen", betonte Neumayer: "Wirksame Zu- und Abschläge im Pensionssystem sind absolut notwendig und müssen endlich eingeführt werden". Andererseits seien die frühzeitigen Pensionsarten, allen voran die unfaire "Hacklerregelung", endlich abzuschaffen.

Ebenso besorgniserregend seien die Zahlen zum Gesundheitssystem. So befindet sich Österreich mit Gesundheitsausgaben von 11 Prozent des BIP weit über dem OECD-Schnitt von 9,5 Prozent. "Wenn keine Reformen ergriffen werden, steigen die Spitalskosten in den nächsten zehn Jahren etwa um 70 Prozent im stationären und um 100 Prozent im ambulanten Bereich. Laut OECD weist das österreichische Gesundheitssystem ein Effizienzpotenzial von zwei Prozent des BIP auf. Bei demselben Ressourceneinsatz wie bisher, aber einer ähnlich hohen Effizienz wie in den besten Ländern, könnten die Gesundheitsausgaben um zwei Prozent des BIP reduziert werden, ohne Leistungen für Bürgerinnen und Bürger wirklich einzuschränken. Es wäre unverantwortlich, dieses Effizienzpotenzial nicht zu heben", so Neumayer.

