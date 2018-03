Blecha: Brauchen differenzierte Pflegeformen, leistbare Pflege, mehr Pflegepersonal und einheitliche Standards

PVÖ fordert: Höheres Pflegegeld, mehr Sachleistungen, Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe, Rechtsanspruch auf Rehabilitation, Ausbau der Pflegeeinrichtungen

Wien (OTS/SK) - Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), und der Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreichs Franz Schnabl forderten heute, Donnerstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz eine Reform im österreichischen Pflegesystem. Für Blecha steht dabei fest: Damit das österreichische Pflegesystem den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden kann, braucht es differenzierte Pflegeformen, mehr Prävention, einen Rechtsanspruch für Pensionisten auf Rehabilitation, eine Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe, den Ausbau der Pflegeeinrichtungen, bessere Unterstützung der pflegenden Angehörigen und österreichweit einheitliche Qualitätsstandards. ****

Der PVÖ - die größte Seniorenorganisation Österreichs - versteht sich als Sprachrohr und Vertreter der älteren Generation. Da die Lebenserwartung der Menschen stetig ansteigt, ist Pflege zu einem zentralen Thema geworden. Im Bereich der Pflege konnte der Pensionistenverband - in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium -bereits große Reformen umsetzen, so Blecha, der hier die Legalisierung der 24-Stunden-Pflege und den Pflegefonds als zentrale Beispiele der letzten Jahre nennt. "Damit wurden aber nur einige Grundlagen geschaffen", so Blecha, denn durch die demographische und soziodemographische Entwicklung wird der Pflegebedarf in den nächsten Jahren stark ansteigen bzw. sich ändern. Und dieser Entwicklung müsse Rechnung getragen werden.

Blecha führte weiter aus, dass sich die Pflege in Österreich auf drei Säulen stütze: das Pflegegeld, die Pflege durch Angehörige und die sozialen Dienste. Damit Menschen in ganz Österreich leistbare Pflege auf hohem Niveau beanspruchen können und individuelle Pflegeformen ermöglicht werden, fordert der PVÖ eine fixe Indexierung des Pflegegeldes analog zu der Pensionserhöhung. Außerdem solle ein Teil des Pflegegeldes in Form von Sachleistungen ausbezahlt werden, denn, so Blecha: "Pflegegeld nur in Form von Geldleistungen ist nicht das A und O." Des Weiteren brauche es einen Ausbau der mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen, mehr Investitionen in altersgerechtes Wohnen und einen Rechtsanspruch auf qualitativ hochwertige Hospizbetreuung.

In der Pflegedebatte sei, so Blecha, ein verstärktes Augenmerk auf die Prävention zu setzen. Denn: "Mit rechtzeitiger Rehabilitation können Pflegefälle verhindert werden." Der PVÖ wird daher "nicht von seiner Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Rehabilitation für Pensionisten abrücken". Gerade im Bereich der Pflege arbeitet der PVÖ sehr eng mit Organisationen zusammen, die die Pflegedürftigen und ihre Angehörigen betreuen. Der Arbeiter-Samariter-Bund ist hier mit seinen 20 stationären Einrichtungen und zahlreichen mobilen Diensten eine der wichtigsten Säulen.

Franz Schnabl, der Präsident des Samariterbundes, sprach sich in der gemeinsamen Pressekonferenz ebenfalls für flexiblere Pflegeformen, mehr Mittel für den Pflegebereich und eine große Ausbildungsreform im Pflegebereich aus. Um den steigenden Personalbedarf zu decken, sei es notwendig, den Pflegeberuf durch bessere Umstiegs- und Aufstiegs-Möglichkeiten attraktiver zu gestalten. Des Weiteren brauche es, so Schnabl, eine dezentrale Pflegestruktur, damit die Menschen auch im ländlichen Bereich die Pflege bekommen, die sie wollen und benötigen. (Schluss) sv/bj

