Schwarzgeld-Steuerabkommen BZÖ-Bucher: "Schlag ins Gesicht der ehrlichen Steuerzahler"

Wien (OTS) - "Das von ÖVP-Finanzministerin Fekter angekündigte Schwarzgeld-Steuerabkommen ist ein Schlag ins Gesicht der braven und ehrlichen Steuerzahler, die monatlich ihren Steuer- und Abgabenbeitrag in Österreich leisten. Insbesondere der von der Finanzministerin ungerecht behandelte Mittelstand, der keine Steuerumgehungsmöglichkeiten hat, fühlt sich zu Recht geprellt. Fekter ist gefordert, endlich die Interessen jener Bürgerinnen und Bürger zu vertreten, die ihrer Steuerpflicht in Österreich ehrlich nachkommen", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher in einer ersten Reaktion. "Das BZÖ wird das ausverhandelte Abkommen nach bekannt werden der Details einer genauen inhaltlichen Prüfung unterziehen."

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ