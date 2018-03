Orange und UEFA lancieren gemeinsam einzige offizielle mobile App für die UEFA EURO 2012[TM] mit Orange

Orange und UEFA bringen gemeinsam die einzige mobile App für die EURO 2012[TM] auf acht mobilen Plattformen und in 11 Sprachen auf den Markt.

Die kostenlose App bietet Social Networking-, Geolocation- und augmentierte Reality-Features erstmals in einer UEFA-EURO-App an, so dass Fans in "Orange-Ländern" die UEFA EURO 2012 [TM] wie nie zuvor erleben und zusammen mit Freunden geniessen können - sei es zu Hause oder während ihres Besuchs in Polen und der Ukraine.

Als offizieller globaler Partner der UEFA EURO 2012 [TM] lässt Orange die Wettkämpfe für die Fans digital erlebbar werden - mit der mobilen App und digitalen Wettbewerben sowie der Unterstützung der Technologielösung, die die UEFA den offiziellen Sendepartnern, welche die Wettkämpfe der UEFA EURO 2012 live in die ganze Welt senden werden, bereitstellt.

Nur zwei Monate vor dem Kick-Off zur UEFA EURO 2012 [TM] veröffentlichen Orange und UEFA gemeinsam die offizielle mobile Applikation für die UEFA EURO 2012 [TM] -

die ultimative Informationsquelle für die wichtigste Fussballmeisterschaft Europas.

Die kostenlose App, die für acht mobile Plattformen wie iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Bada und Java verfügbar ist, bietet aktuelle News zu Mannschaften und Spielen, Live-Textkommentare, Video-Interviews und hoch bezahlte Highlights, Statistiken und personalisierte Push-Benachrichtigungen, so dass die Fussballfans über alle Neuigkeiten ihrer Lieblingsteams stets auf dem Laufenden sind. Erstmals können die Fans mit der EURO-App nun auch Inhalte über Facebook und Twitter mit allen Nachrichten und Updates mit Freunden und Verwandten teilen.

"Wir möchten digitale Erlebnisse schaffen, die unsere Kunden über ihre Leidenschaften miteinander verbinden. Die EURO 2012 [TM] ist das Fussball-Ereignis, das die Fans in diesem Jahr am meisten begeistern wird", sagte Séverine Legrix De La Salle, Marken-Vizepräsidentin von Orange. "Indem wir erstmals die Funktionen des Social Networking und der Geolocation zu einer EURO-App hinzufügen, tragen wir dazu bei, dass Fussballfans in ganz Europa das meiste aus der EURO 2012 [TM] herausholen - sei es zu Hause oder vor Ort im Stadion."

Neben neuesten Nachrichten bietet die App den Fans auch die Möglichkeit, sich mit Features wie dem mobilen Fan-Kit optimal auf die UEFA EURO 2012 [TM] vorzubereiten - darunter auch mit "Photo Fun", mit dem die Anwender digital Gesichtsbemalungen auf Fotos anbringen und die Bilder dann ihren Freunden zeigen können, sowie mit einer Geolocation-Funktion und augmentierten echten Landkarten, mit denen sie ihre Freunde und die besten Plätze finden können, um sich die Spiele der UEFA EURO 2012 [TM] zu Hause oder vor Ort anzusehen.

Fans, die nach Polen oder in die Ukraine reisen, bietet die App auch integrierte Reiseinformationen, um mehr über die Städte zu erfahren, die sie gerade besuchen. Zudem können sie auf Informationen über die Stadien zugreifen, Reiseinformationen erhalten und die offiziellen UEFA-Fan-Zonen in Polen finden, an denen Fans in speziellen Orange-Bereichen ihre Handys aufladen, interaktive Spiele spielen und sich mit ihren Freunden unterhalten können.

"Die Kombination aus UEFAs Fussballwissen und Oranges digitalem Verständnis ermöglicht es uns, Fussballfans mit der offiziellen mobilen Anwendung UEFA EURO 2012 [TM] ein spannendes Erlebnis zu bieten und ihnen Turnierinformationen, Live-Updates der Spiele, die neuesten Nachrichten sowie bestimmte sozialen Medien- und Geolocation-Funktionen bereitzustellen", sagte Alexandre Fourtoy, UEFA Communications Director. "Wir freuen uns, Fans in ganz Europa gemeinsam mit Orange als Partner neue Möglichkeiten zu bieten, mit denen sie ihre Leidenschaft für Europas beste Fussballspiele ihrer Nationalmannschaften geniessen und teilen können."

Die App ist ab heute in allen grösseren App-Stores für Fans in Spanien, Polen, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Slowakei, Rumänien, Österreich, Luxemburg, Moldawien, der Schweiz und Armenien erhältlich. Die UEFA und Orange werden kurz vor den Spielen ein Update der offiziellen App mit weiteren Funktionen freigeben, wie etwa einem Freund- und Ortsfinder, einem Fan-Kit und Premium-Video-Highlights.

Orange ist stolzer Sponsor der UEFA EURO 2012 [TM] und trägt dazu bei, seinen Kunden durch aufregende digitale Erlebnisse wie dem Orange Supporters' Cup ( http://www.supporterscup.orange.com), der offiziellen mobilen App UEFA EURO 2012 [TM] und einer Vielzahl von Wettbewerben und Aktionen in ganz Europa die Spiele nahe zu bringen.

Als exklusiver Telekommunikationspartner in Polen trägt Orange zudem dazu bei, die UEFA EURO 2012 [TM] möglich zu machen und stellt alles zur Verfügung - von den IT-Lösungen im Stadion über die Netzwerke bis hin zu technologischen Dienstleistungen, die Teil der UEFA-Lösung für ihre Sendepartner sind, die diese Spiele in die ganze Welt verbreiten.

Orange verfügt über umfassendes Know-how in der Entwicklung und dem Vertrieb von multimedialen Anwendungen, einschliesslich Anwendungen für grosse Sportveranstaltungen, wie etwa die Tour de France und die French Open. Orange verfügt über ein Portfolio von über 80 Anwendungen in 15 Ländern mit insgesamt mehr als 25

Millionen Downloads. Das App-Marketing-Team von Orange hat es sich zum Ziel gesetzt, Orange-Kunden dabei zu helfen, in einem komplexen App-Ökosystem das Beste aus der Technologie herauszuholen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites:

http://www.orange.com ,http://www.francetelecom.com, http://www.orange-business.com

Orange und alle anderen in dieser Meldung genannten Bezeichnungen von Orange-Produkten oder -Dienstleistungen sind Markennamen von Orange Personal Communications Services Limited, Orange France oder France Telecom.

