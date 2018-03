Woche der Landwirtschaft 2012 im Zeichen der sicheren Versorgung mit Lebensmitteln

Wlodkowski: EU-Agrarpolitik muss faire Rahmenbedingungen für Bauern schaffen

Wien (OTS) - "Eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln scheint heutzutage eine Selbstverständlichkeit zu sein. Wenn man aber bedenkt, dass sich die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln wird und jene nach Fleisch sogar um 70% zunehmen dürfte, dann erkennt man hier eine riesengroße Herausforderung für die Landwirte. Da die Ressourcen Boden, Wasser und Dünger nicht willkürlich vermehrbar sind, gilt es, die Produktivität des Agrarsektors zu optimieren. Dieser Vorgabe muss auch die künftige EU-Agrarpolitik gerecht werden - sie entscheidet darüber, ob und wie die europäische Landwirtschaft in Hinkunft den Tisch der Gesellschaft decken kann." Dies stellte gestern Abend Gerhard Wlodkowski, Präsident der LK Österreich, in Wien bei der Auftaktveranstaltung zur "Woche der Landwirtschaft 2012" fest, die sich vom 29.04. bis 06.05. mit der sicheren Versorgung mit Lebensmitteln befasst. Die Landwirtschaftskammern werden zu diesem Thema in allen Bundesländern zahlreiche Veranstaltungen durchführen.

"Greening" versus sichere Ernährung

"Die Ernährung der Gesellschaft bleibt die Hauptaufgabe der Landwirtschaft und wir bekennen uns ausdrücklich dazu", betonte Wlodkowski. Der derzeitige Vorschlag zur EU-Agrarreform erfülle diesen Anspruch jedoch nicht, denn er verlange unter anderem, 7% Ackerland beziehungsweise Grünland als Ökologieflächen aus der Produktion zu nehmen. Allein in Österreich würden das 65.000 ha unproduktive Fläche bedeuten, gab der Präsident zu bedenken. "Das muss anders geregelt werden, denn die sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln ist ein Gebot der Stunde", forderte Wlodkowski. Außerdem würden diese Greening-Vorschläge Länder wie Österreich benachteiligen, weil hier bereits das Ziel einer grüneren Agrarpolitik weitestgehend erreicht ist. "Daher verlangen wir, dass diese Vorleistungen als 'Greening'-Maßnahmen anerkannt werden", so Wlodkowski.

Produktion und Wertschöpfung weiter erhöhen

"Auch wenn Österreich und Europa bei den wesentlichen agrarischen Produkten, mit Ausnahme von pflanzlichem Eiweiß und jenen Obst- und Gemüsesorten, die klimabedingt bei uns nicht gedeihen, auf eine Selbstversorgung verweisen kann, muss im Lichte der stark steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln die Produktivität der europäischen Landwirtschaft weiter erhöht werden. Daher brauchen wir in der künftigen EU-Agrarpolitik stabile Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern", gab Wlodkowski zu bedenken. Ohne eine effiziente und moderne Landwirtschaft gebe es keine Versorgungssicherheit für 500 Millionen Menschen. Eine moderne Landwirtschaft und Nachhaltigkeit seien kein Widerspruch.

Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

"Hand in Hand mit einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit brauchen wir eine stärkere Position der Landwirtschaft in der Lebensmittelkette. Dazu zählen auch die Stärkung der Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe und die Auslobung der österreichischen Qualität mit dem AMA-Gütesiegel. Angesichts sprunghafter Märkte mit extremen Preisausschlägen brauchen wir auch in Zukunft Marktordnungsinstrumente als Sicherheitsnetz", verlangte Wlodkowski. Wichtig wären auch ein positives Klima für die Bereiche Forschung, Innovation und neue Technologien und eine forcierte Aus- und Weiterbildung beziehungsweise Beratung der Bäuerinnen und Bauern sowie der bäuerlichen Jugend.

Ohne Boden keine Landwirtschaft

Die neben Wasser knappste Ressource der Landwirtschaft sind Äcker und Grünland, aber diese Flächen werden von der Gesellschaft massiv in Anspruch genommen: Durch Verkehr, Industrie, Gewerbe, privaten Siedlungsbau und Freizeiteinrichtungen werden in Österreich täglich mehr als 15 ha verbaut. "Das stellt auf längere Sicht eine massive Gefährdung der sicheren Lebensmittelversorgung dar. Wir schlagen deshalb eine Reihe von Maßnahmen vor, um diesen Raubbau an Grund und Boden zu stoppen. Nur ein vernünftiger Umgang mit dem Boden garantiert langfristig den Konsumenten sichere und leistbare Lebensmittel", unterstrich Wlodkowski.

Hohe Produktivität senkt Preise für Konsumenten

Der LK-Präsident nahm in diesem Zusammenhang auch eine Klarstellung zum Thema Lebensmittelpreise vor: "Die Landwirtschaft zählt seit Jahrzehnten zu den produktivsten Branchen der heimischen Wirtschaft, wovon Konsumenten und Handel profitierten. Zahlen des Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) bestätigen, dass damit die Bauern die Kaufkraft der Konsumenten gestärkt haben. So wurden zwischen 1980 und 2011 die Nahrungsmittel um 48,5% teurer, die Inflation betrug im selben Zeitraum 66,6%, das Plus beim Tariflohn machte jedoch 109,3% aus. Die Kosten für die Bauern stiegen seit 1986 um 39,6%, während die Erlöse aus dem Produktverkauf inklusive der Förderungen um nur 8,7% zunahmen. Diese Fakten sollten jenen zu denken geben, die ständig über zu teure Lebensmittel sprechen", so Wlodkowski.

Mikinovic: AMA-Gütesiegel ist verlässliche Orientierungshilfe beim Einkauf

"Österreich ist von Lebensmittelskandalen weitgehend verschont geblieben. Dies ist auch eine Folge des hohen Selbstversorgungsgrades und unserer Bemühungen im Bereich der Qualitätssicherung und der Kontrollen", stellte der Geschäftsführer der AMA-Marketing, Stephan Mikinovic, fest. Dies werde auch von den Konsumenten honoriert. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel sei beim Einkauf eine verlässliche Orientierungshilfe für die Kunden. "Hinter dem Gütesiegel stehen nicht nur die Herkunftsgarantie, sondern auch eine strenges Kontrollsystem und geprüfte Qualitätskriterien", so Mikinovic. Dieses staatlich anerkannte Zeichen habe damit einen gerechtfertigt höheren Vertrauensanspruch, als so manches Siegel, dass sich Produzenten oder Handelsketten selber verleihen. Der Geschäftsführer wünscht sich hier mehr Transparenz: "Nur wenn die Konsumenten fair informiert sind, können sie nach ihren Vorstellungen frei entscheiden", ist Mikinovic überzeugt.

"Alle Umfragen zeigen uns, dass die Herkunft Österreich ein wichtiges Kaufkriterium ist. Für 75% der heimischen Konsumenten ist die Regionalität wichtig beim täglichen Einkauf der Lebensmittel", berichtete Mikinovic. Besonders hoch sei die Affinität zu heimischen Produkten bei sensiblen Erzeugnissen wie Fleisch. Sehr patriotisch kauften die Österreicher auch Milch und Butter. Ein nächster logischer Schritt sei die Einbindung der Verarbeiter und der Gastronomie. Das AMA-Gastrosiegel biete auch für den Restaurant-Besucher ein System der gesicherten Herkunft. "Mit dem AMA-Handwerkssiegel werden wir in Kürze Fleischer, Bäcker und Konditoren auszeichnen, die ebenfalls verstärkt auf Regionalität und Tradition setzen", berichtete Mikinovic.

691 Wiener Landwirte sichern Lebensmittelversorgung der Stadtbevölkerung

"Die Wiener Landwirte erzeugen jährlich fast 110.000 t Lebensmittel für die Bevölkerung der Bundeshauptstadt. 61.000 t Gemüse und 1.400 t Obst erster Qualität aus der direkten Umgebung finden die Konsumenten täglich im Handel und auf den Märkten vor. Die 233 Gemüsegärtner liefern somit 36% des benötigten Gemüses für die urbane Bevölkerung. 149 Wiener Ackerbauern tragen knapp 7% zur Selbstversorgung mit Getreide bei und die 219 Winzer zu 4,3%. Der Produktionswert unseres gesamten landwirtschaftlichen Bereiches betrug 2010 rund EUR 102,4 Mio." Mit diesen Worten wies Wiens LK-Präsident Franz Windisch auf die Bedeutung der Landwirte der Bundeshauptstadt für die Lebensmittelversorgung hin.

Windisch warnte davor, dass durch eine fehlgeleitete EU-Agrarreform (insbesondere die 7%ige Flächenstilllegung), aber auch durch volatile Märkte, explodierende Betriebskosten und immer höhere Umwelt- und Naturschutzauflagen die bäuerliche Bewirtschaftung und damit auch die Versorgungssicherheit gefährdet werden könnte, obwohl regionale Lebensmittel bei den Konsumenten immer größeren Anklang finden. So seien mittlerweile 81% der Verbraucher der Meinung, dass die Regionalität in der Lebensmittelversorgung künftig weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ähnliches gelte für Bio-Waren, so der LK-Präsident. Immerhin würden bereits 34% der Wiener Betriebe mit 79% der Nutzfläche am Umweltprogramm ÖPUL teilnehmen und 1.375 der insgesamt 5.958 ha agrarischer Fläche seien biologisch bewirtschaftet. "Unsere Landwirte genießen eine hohe Wertschätzung bei der Bevölkerung, ebenso wichtig ist für uns aber die gute Wertschöpfung - und die ist ohne faire Preise nicht möglich", hielt Windisch fest.

Zahlreiche Aktionen zur Woche der Landwirtschaft

Im Rahmen der "Woche der Landwirtschaft" (29.04. bis 06.05.2012) werden die Landwirtschaftskammern in den Bundesländern mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen auf diese Thematik aufmerksam machen. In Niederösterreich steht dabei unter anderem die Rindfleischerzeugung im Mittelpunkt, in Oberösterreich die Milchproduktion. Tirol setzt auf Aktionen in Schulen, die Steiermark informiert unter dem Motto "Ohne Landwirtschaft kein Essen". In Kärnten werden Milcherlebnistage für Volks- und Hauptschulen abgehalten und die LK Salzburg präsentiert das neue Projekt "Bäuerliche Regionalvermarktung". Im Burgenland wird die breite Palette an Vermarktungseinrichtungen (Bauernmärkte, Bauernläden, Hofläden usw.) präsentiert und in Vorarlberg werden die Nahversorger und ihre bäuerlichen Lieferanten eingeladen, einen "Tag der offenen Tür" zu veranstalten. Die gesamte Liste der Veranstaltungen zur "Woche der Landwirtschaft" kann auf www.aiz.info im Anschluss an diesen Beitrag als pdf-Dokument heruntergeladen werden.

