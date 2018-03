ÖH: Frauen im Bachelor, Männer im Master und Doktorat - wo bleibt die Gleichberechtigung?

Töchterle soll Hochschulplan mit Heinisch-Hosek auf gleichstellungspolitische Fragen prüfen

Wien (OTS) - Ein wichtiges Ergebnis der gestern veröffentlichten Hochschulprognose der Statistik Austria betrifft den abnehmenden Frauenanteil pro Bildungsgrad. "Die Studie zeigt, dass Frauen zwar im Bachelor zahlenmäßig stärker vertreten sind als Männer, bei den Folgestudien - also Master sowie Doktorat und auch den Universitätslehrgängen - kehrt sich dieser Sachverhalt allerdings wieder um. Das Phänomen der leaky pipeline - also das Abnehmen des Frauenanteils pro Karrierestufe - hat seine Wurzeln also schon in der Phase der Bildung. Minister Töchterle sollte sich für seinen Hochschulplan in gleichstellungspolitischen Fragestellungen dringend Expertise holen - wir stehen mit den Ausarbeitungen des Forum Hochschule gerne zur Verfügung. Zudem sollte Töchterle dringend eine enge Kooperation mit dem Frauenministerium eingehen und eine Überprüfung des Hochschulplanes im Hinblick auf Gendergerechtigkeit in die Wege leiten", erklärt Angelika Gruber vom Vorsitzteam der ÖH. "Angesichts der dramatischen Zahlen ist es besonders problematisch, dass der Hochschulplan Töchterles keinerlei Augenmerk auf Geschlechterverhältnisse legt, und damit wissenschaftliche Karrieren von Frauen weiter erschwert!"

"Oftmals gibt es bei den Übertritten von Bachelor zu Master oder Master zu Doktorat Zugangsbeschränken - diese sind klar eine der Barrieren, die insbesondere Frauen benachteiligen. In den Masterstudien standen im 2009/2010er Studienjahr 15300 Studenten nur 13400 Studentinnen gegenüber. Laut Prognose weitet sich diese Differenz zudem noch aus. Auch bei den belegten Doktoratsstudien sind die Studentinnen im Hintertreffen. Die Zahlen der Hochschulprognose sprechen eine deutliche Sprache: es muss dringend auf allen Ebenen des Bildungswesens gehandelt werden", kommentiert Martin Schott vom ÖH Vorsitzteam die Ergebnisse der Studie.

"Gleichstellungspolitik - im Besonderen Frauenförderung - wird an den österreichischen Hochschulen zwar großgeschrieben, Früchte trägt sie jedoch kaum. Es braucht endlich eine aktive Frauenförderung mit unterschiedlichen Instrumenten wie z.B. Gender Budgeting, die Strukturen verändert und endlich eine Hochschule schafft, in der tatsächlich von Gleichstellung die Rede sein kann. Zudem braucht es die Sensibilisierung für das Thema durch Frauen- und Geschlechterforschung als fixen Bestandteil jedes Studiums. Diese und weitere Vorschläge finden sich im Forum Hochschule - der Hochschulplan von Minister Töchterle kann und sollte sich in all diesen Fragen gerne an unsere Ausarbeitungen anlehnen", fordert Peter Grabuschnig, ÖH Generalsekretär abschließend.

Das Thema Hochschule und Geschlecht braucht dringend Diskssion und vor allem Handlungen. Deshalb veranstaltet die ÖH am 25. und 26.4. eine Veranstaltungsreihe zum Thema.

Nähere Infos dazu finden Sie unter:

http://www.oeh.ac.at/#/blog/bildung-hochschule-und-geschlechterpoliti

ken/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Sara Scheiflinger, Pressesprecherin

Tel.: 0676 888 52 211

sara.scheiflinger @ oeh.ac.at; http://www.oeh.ac.at