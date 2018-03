Mehr Lebensqualität mit "Therapie Aktiv-Diabetes im Griff"

Mehr als 30.000 Patienten und Patientinnen nehmen das Programm bereits in Anspruch

Wien (OTS) - Die Zahl der Diabetikerinnen und Diabetiker, die

das Langzeitbetreuungsprogramm "Therapie Aktiv - Diabetes im Griff" in Anspruch nehmen, steigt laufend. "Wir verzeichnen bereits über 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nachhaltig durch das Programm profitieren. Aber das sind noch nicht genug", resumiert der stv. Generaldirektor im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungen, Dr. Josef Probst. "Insgesamt leiden rund 400.000 Menschen an der Zuckerkrankheit, der Großteil von ihnen an Diabetes mellitus Typ-2. Wir laden alle betroffenen Personen dazu ein, eine bessere Versorgung durch das Programm "Therapie Aktiv" in Anspruch zu nehmen."

Welche Vorteile bringt Patienten und Patientinnen die Teilnahme an "Therapie Aktiv"?

Im Programm "Therapie Aktiv" steht die Diabetikerin bzw. der Diabetiker im Mittelpunkt. Vorteile für die Teilnehmer sind eine intensive Betreuung durch eine speziell geschulten "Therapie Aktiv"-Ärztin oder Arzt und mehr Information über Diabetes durch Patientenschulungen und kostenloses Informationsmaterial, wie beispielsweise ein Patientenhandbuch und eine DVD; Die Krankheit kann durch mehr Wissen besser im Alltag bewältigt werden. Ziel ist, auch mit einer chronischen Erkrankung eine möglichst hohe Lebensqualität zu erreichen.

Wie läuft das Programm "Therapie Aktiv" konkret ab?

Nach der Anmeldung für das Programm, die für alle Patientinnen und Patienten kostenlos und freiwillig ist, führt die "Therapie Aktiv"-Ärztin bzw. Arzt eine ausführliche Erstuntersuchung durch. Danach werden gemeinsam mit der Ärztin bzw. dem Arzt persönliche Ziele festgelegt, die nach den regelmäßig stattfindenden Kontrolluntersuchungen neu angepasst werden. Schwerpunkte sind eine gesündere Ernährung, ausreichend Bewegung und ein möglichst geringer Tabakkonsum - mit diesen Maßnahmen kann der Verlauf der Erkrankung auch ohne Medikamente positiv beeinflusst werden. Die Senkung des HbA1c-Wertes sowie des Blutdruckes sind zur Vermeidung bzw. zum Hinauszögern von schwerwiegenden Folge- und Begleiterkrankungen besonders wichtig. Folgeerkrankungen sind Herzinfarkt, Schlaganfall, Erblindung oder ein diabetischer Fuß. Zudem schauen "Therapie Aktiv" Ärztinnen und Ärzte darauf, dass alle notwendigen Kontrolluntersuchungen zeitgerecht und regelmäßig durchgeführt werden, um im Bedarfsfall rasch eine Behandlung beginnen zu können.

Wer bietet Therapie-Aktiv an?

Auf der "Therapie Aktiv"- Homepage (http://diabetes.therapieaktiv.at) finden sich nicht nur Informationen über das Programm, sondern auch eine Liste der Ärztinnen und Ärzte die das Programm anbieten. Die Sozialversicherung bedankt sich auf diesem Wege bei allen Ärztinnen und Ärzten, die "Therapie Aktiv" für Ihre Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen und sich für das Programm engagieren. "Jene Ärztinnen und Ärzte, die noch nicht überzeugt sind, laden wir herzlich dazu ein, sich über das Programm zu informieren - entweder bei der Sozialversicherung oder bei den Kolleginnen und Kollegen die schon mit "Therapie Aktiv" arbeiten", so Dr. Probst abschließend.

