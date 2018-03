Straßenverkehrsunfälle 2011 auf historischem Tiefstand, aber mehr Todesopfer bei Alkoholunfällen

Wien (OTS) - Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle zeigt für das Jahr 2011 einen leichten Rückgang von 0,6%, die Zahl der Verletzten nahm um 1,8% ab. "Die Zahl der Verkehrstoten verringerte sich weiter um 29 auf 523 und erreichte damit den geringsten Wert seit Einführung der Unfallstatistik im Jahr 1961", so Peter Laimer von Statistik Austria anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Doris Bures (Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie), Johanna Mikl-Leitner (Bundesministerin für Inneres) und Othmar Thann vom KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) am Donnerstag.

"Keine Unfallstatistik bietet Grund zum Jubeln, schließlich geht es um menschliches Leid. Aber die sehr gute Nachricht lautet: Es gab noch nie so wenig Unfälle, noch nie so wenig Verletzte und vor allem noch nie so wenig Tote wie im Vorjahr. Das ist das Verdienst dreier politischer Schwerpunktsetzungen: strengere Gesetze, bewusstseinsbildende Maßnahmen für die VerkehrsteilnehmerInnen und mehr Kontrollen", so Verkehrsministerin Bures.

Alkohol am Steuer - weniger Unfälle, aber mehr Todesopfer

Die Zahl der Alkoholunfälle und der dabei verletzten Personen war jeweils rückläufig ( 0,7% bzw. 1,0%). Dennoch gab es 2011 - nach einem 28%igen Rückgang im Jahr davor - mit 51 Verkehrstoten bei Alkoholunfällen wieder deutlich mehr als 2010 (+18 Tote). Der Anteil bei Alkoholunfällen ums Leben Gekommener an allen Verkehrstoten stieg auf fast 10%. Damit war 2011 jeder 10. Verkehrstote nach offiziellen Zahlen Opfer eines Alkoholunfalles; im Jahr 2010 war es jeder 17. "Ein wesentlicher und wichtiger Schwerpunkt für die Bundespolizei stellt angesichts des Anstieges bei den Alkoholtoten im Vorjahr die Bekämpfung von Alkohol am Steuer dar. Die Kontrolldichte konnte durch den Einsatz der Vortestgeräte auf mehr als 1,4 Mio. Alkotests deutlich erhöht werden, mehr als 40.000 Alkolenker wurden aus dem Verkehr gezogen", so Innenministerin Mikl-Leitner.

"Derzeit läuft unser Pilotprojekt für die Alko-Locks für Wiederholungstäter, das garantiert, dass sich rückfällige Wiederholungstäter nicht mehr alkoholisiert ans Steuer setzen", so die Verkehrsministerin, die ankündigte: "Ich habe wegen der Alko-Unfälle das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit der Durchführung einer Tiefenanalyse der Unfälle beauftragt, um noch besser darauf reagieren zu können." Othmar Thann, Direktor des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), erläutert: "Dieses Pilotprojekt richtet sich an Menschen, deren B-Führerschein aufgrund eines Alkoholdeliktes auf unbestimmte Zeit entzogen wurde." Wer bereit ist, sich einen Alko-Interlock in sein Fahrzeug einbauen zu lassen, bekommt unter strengen Auflagen - Begleitung durch einen Coach, Einhaltung der Kontrolltermine, regelmäßige Nutzung des Fahrzeuges und Führen eines Fahrtenbuches - seinen Führerschein zurück. "Dieses Bewährungsmodell wird einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, weil wir damit sicher stellen, dass Fahren unter Alkoholeinfluss nicht stattfinden kann und auch die sogenannten 'Schwarzfahrten' vermieden werden", so Thann.

Kindersicherheit im Straßenverkehr

Bei den jüngsten Verkehrsteilnehmern bis 14 Jahre ist die Zahl der Verletzten rückläufig (-1,0% auf 2.886). Dennoch nahm die Zahl der Unfälle um 1,6% auf 2.713 zu; ebenso erhöhte sich die Zahl der getöteten Kinder von 10 auf 13 (2009: 15). Die meisten Kinder (38%) verunglückten in Pkw (1.105), wobei davon 93% gesichert waren; weitere 27% als Fußgänger (791) und 21% mit dem Fahrrad (604). "Da auch die Anzeigen wegen mangelnder Kindersicherung im Fahrzeug auf 7.179 zugenommen haben, die außerdem eine Vormerkung im Vormerksystem zur Folge haben, müssen wir besonders in diesem Bereich weiterhin verstärkt Bewusstseinsbildung betreiben", betonte Johanna Mikl-Leitner.

Mehr Unfälle mit Motorrädern und Fahrrädern, weniger mit Reisebussen und schweren Lkw

Hatte die Zahl der Unfälle mit einspurigen Kfz, Radfahrern und Fußgängern im Jahr 2010, auch bedingt durch das schlechte Wetter, gegenüber dem Vorjahr abgenommen, so gab es 2011 wieder einen Anstieg: +6,1% bei den Unfällen mit einspurigen Kfz und +18,0% bei Unfällen mit Radfahrern. Mit 3.441 Motorradunfällen gab es um 12,6% mehr als 2010. Somit war 2011 an jedem 10. Verkehrsunfall mit Personenschaden zumindest ein Motorrad beteiligt. Bei 285 Unfällen mit Reisebussen ( 14,2%) wurden 271 Bus-Insassen verletzt, jedoch keine getötet. Es ereigneten sich auch weniger Unfälle mit schweren Lkw (1.391; 7,9%).

Mikl-Leitner: "Wir sind auch hinkünftig bestrebt, durch präventive und repressive Verkehrs-überwachungsmaßnahmen eine nachhaltige Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Sinne eines partnerschaftlichen und rücksichtsvollen Miteinander im Straßenverkehr zu bewirken und so zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Österreich beizutragen." "Mein Appell jetzt, zu Beginn der Motorradsaison, an alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer: Frischen Sie Ihre Fahrtechnik nach der Winterpause mit einem Fahrsicherheitstraining auf. Wir wissen aus Untersuchungen, dass neben überhöhter Geschwindigkeit sehr oft die falsche Bremstechnik zu Unfällen mit schweren Folgen führt. Richtiges Reagieren, richtiges Bremsen kann Leben retten. Ihres und das anderer", so Ministerin Bures.

