Schmied: Public Governance schafft transparente Strukturen und ist Basis für effektives Management in Kulturinstitutionen

Kunst- und Kulturinstitutionen professionell weiterentwickeln - Drei Ebenen der Public Governance

Wien (OTS/SK) - Kulturministerin Claudia Schmied hat gestern, Mittwoch, zur Veranstaltung "Moderne Public Governance in den Kulturinstitutionen" in den Eroica-Saal des Österreichischen Theatermuseums geladen. Hintergrund war der Abschluss des neuen einheitlichen Regelwerks für eine klare und transparente Public Governance in den Kulturinstitutionen. Die Neuerungen gewährleisten ein höheres Maß an Transparenz als bisher und sehen einen umfangreichen Katalog an zustimmungspflichtigen Geschäften vor. "Die klare Regelung und Ausgestaltung der Public Governance schafft Rahmenbedingungen für transparente Strukturen und bildet damit die fundierte Basis für effektives Management in den Kulturinstitutionen", erklärte Schmied in ihrer Begrüßungsrede. ****

Schmied zeigte sich erfreut, denn mit den gestern erlassenen neuen Geschäftsordnungen ist der letzte Schritt zur Vervollständigung des neuen einheitlichen Regelwerks erfolgt und damit ein Meilenstein für effektive Public Governance erreicht. "Public Governance gewährleistet klare und transparente Strukturen in öffentlichen Institutionen und fördert das eigenverantwortliche Handeln der Verantwortlichen", so Schmied. Wichtig sei es, zwischen Corporate und Public Governance zu unterscheiden und dabei die speziellen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung zu berücksichtigen. In der Rolle des Eigentümers gilt es, politisches Handeln und die Folgen für das gesamte Gefüge zu berücksichtigen. Es geht um die Verantwortung des politischen Entscheidungsträgers in seiner oder ihrer Governance-Funktion, aber auch um seine oder ihre politische Verantwortung gegenüber dem Parlament.

Schmied sprach von drei zentralen Elementen der Public Governance:

der klaren Organisationsform, der klaren Aufgaben- und Kompetenzverteilung und verantwortungsbewussten Personen. "Es ist zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand, die Verantwortungsbereiche der Organe klar festzulegen und wirksame Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung dieser Verantwortung bereitzustellen. Nach dem Erlass der Museumsordnungen und Bibliotheksordnung 2009, dem Abschluss der Rahmenzielvereinbarungen 2010 und anschließender Überarbeitung der Vorhabensberichte, den 2011 erlassenen neuen Geschäftsordnungen für die Kuratorien und den heute verabschiedeten neuen Geschäftsordnungen liegt eine moderne Unternehmensverfassung für die Bundeskulturinstitutionen vor", sagte Schmied.

