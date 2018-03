Ansell Limited erwirbt Trelleborg Protective Products

Red Bank, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ansell Limited , ein internationaler Marktführer im Bereich von Schutzprodukten, gab heute eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Trelleborg Protective Products (TPP) der The Trelleborg Group of Sweden (STO: TRELB) bekannt.

TPP erzielt mit rund 170 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von ca. 19 Millionen Euro (rund 25 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Trelleborg und betreibt darüber hinaus ein Fertigungswerk in Litauen sowie Vertriebsniederlassungen in Schweden, Norwegen, Russland, Dubai, Singapur, China und den USA. TPP liefert hochwertige Schutzanzüge für die Chemische Industrie, Anzüge für das professionelle Trockentauchen, Fluchthauben, Medizinprodukte und Zelte/Schutzunterkünfte für Erste-Hilfe-Einsätze, das Militär, die Luft-/Raumfahrt- und allgemeine Industrie. Rund zwei Drittel des weltweiten Umsatzes werden in Europa erzielt. Die Kernmarken des Unternehmens sind Trellchem und Viking.

Magnus Nicolin, CEO von Ansell, erklärt: "Dieses Unternehmen gliedert sich hervorragend ein in unsere Spezialmärkte, industriellen globalen Geschäftsbereiche und unsere Strategie der Expansion in bestimmte ähnliche Bereiche der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Als Marktführer auf diesem Gebiet, mit starken Marken und High-End-Produkten, ist TPP für Ansell durch ergänzende Technologien sowie neue Mitarbeiter und Vertriebskanäle ein Motor für Wachstumssynergien in unseren vertikalen Zielmärkten."

Der Kaufpreis beträgt 23,7 Millionen Euro (ca. 32 Millionen US-Dollar). Es wird davon ausgegangen, dass diese Akquisition im Geschäftsjahr 2012 aktienertragsneutral sein und ab dem darauf folgenden Geschäftsjahr 2013 Gewinne erzielen wird. Ansell erwartet einen Abschluss der Transaktion noch in diesem Quartal.

Über Ansell

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 10 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden.

Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche:

Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Kondome). Informationen über das Unternehmen Ansell und seine Produkte finden Sie auf http://www.ansell.com.

