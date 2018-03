Einladung - Vorentscheidung zur Europäischen Eismeisterschaft

17. April 2012, das Finale mit der Verkostung findet um 16:30 Uhr, Pyramide Vösendorf

Wien (OTS/PWKAVI) - Erstmalig wird Österreich an den

Europäischen Eismeisterschaften (European Championship of Gelato) in Berlin teilnehmen. Dazu findet am Di., 17. April 2012, in der Pyramide in Vösendorf die nationale Vorentscheidung statt, zu der wir die Pressevertreter herzlich einladen wollen.

Das zu produzierende Eis wird das "Eis des Jahres" Mango sein. Zahlreiche österreichische Eissalonbetreiber gehen an den Start.

Wann: Di., 17. April 2012, das Finale mit der Verkostung findet um 16:30 Uhr, die Siegerehrung um 18:00 Uhr statt.

Wo: Pyramide Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf

Programm:

09:30 Registrierung der Teilnehmer

10:30 Beginn der Eisherstellung

15:00 Ende der Eisherstellung

15:30 Auswahl der Proben von Speiseeis

16:30 Finale

18:00 Auszeichnung

Veranstalter:

ETABETA GRUPPO EDITORIALE SRL, ITALIA

mit Unterstützung der Berufsgruppe der Eissalons im Fachverband Gastronomie (Wirtschaftskammer Österreich)

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband Gastronomie

Ing.Mag. Gernot Liska

Telefon: +43 (0)5 90 900 3409

E-Mail: gernot.liska @ wko.at