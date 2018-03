Miss EM Finale 2012 am 25. Mai im Europa-Park / Pearl.tv Miss EM Hauptsponsor / Miss Germany Isabel Gülck am 21. April in der ARD-Sendung Verstehen Sie Spaß? / MGC-Onlinewahlen im Kommen

Oldenburg (ots) - Das Miss EM® Finale 2012 im Europa-Park

Das Finale der Miss EM® 2012 findet am 25. Mai 2012, unter freiem Himmel, statt. Der Auftritt um 20:00 Uhr auf der Piazza Roma im Hotel Colosseo im Europa-Park erfolgt in den jeweiligen Nationaltrikots. Die 16 Teilnehmerinnen werden sich gemäß dem EM-System auf dem Laufsteg präsentieren. In einem Opening und zwei Wertungsdurchgängen stellen sich die Teilnehmerinnen der internationalen Jury vor. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten bestreiten den Finaldurchgang zur offiziellen Miss EM® 2012. www.missgermany.de/events/international/miss-em/miss-em-2012

Preise

Die Siegerinnen der Miss EM Wahl 2012 erhalten u. a. Bargeld im Wert von EUR 6.000,-- & wertvolle Sachpreise u. a. erhält jede der 16 Teilnehmerinnen ein 2in1 Tablett-Smartphone (Bruttopreis je EUR 320,--) gesponsert von pearl.tv. Die 16 Teilnehmerinnen werden gestylt von Francek Friseure und NYX-Cosmetics.

Miss Germany Isabel Gülck ist am 21. April in der ARD-Sendung Verstehen Sie Spaß? zu sehen www.missgermany.de/newspresse/news-aktuell/verstehen-sie-spass

MGC-Onlinewahlen im Kommen

Die Onlinewahlen inklusive Voting liegen im Onlinetrend www.missgermany.de/voting/online-wahlen-info

