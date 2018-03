Die neuen AnachB.at Smartphone Apps sind da

Neue Funktionen, neues Design und jetzt für iPhone und Android

Wien (OTS) - AnachB.at - als Smartphone App, Website, Widget und iGoogle Gadget

Für AnachB.at, dem Echtzeit-Verkehrsservice für Wien, Niederösterreich und Burgenland, gibt es jetzt neue Smartphone Apps für iPhone und Android mit vielen Verbesserungen, neuen Funktionen und optimiertem Design.

Neben den bewährten Routenplanern für alle Verkehrsmittel und der aktuellen Verkehrslage bieten die neuen Apps nun auch einen Echtzeit-Abfahrtsmonitor und übersichtliche Netzpläne für Öffentliche Ver-kehrsmittel. Praktisch sind auch der verbesserte Verlauf, die Favoritenliste sowie die übersichtlicher gruppierten Optionen. Weiterhin gibt es AnachB.at auch als Website unter www.AnachB.at, Widget Modul zur Integration in Ihre eigene Website und iGoogle Gadget.

AnachB.at - genau mein Weg mit Öffis, zu Fuß, per Fahrrad und Auto

Der AnachB.at Routenplaner findet für Sie immer die beste Route:

mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad, Auto, zu Fuß oder auch via Park&Ride, Bike&Ride und Fahrradmitnahme.

Der neue Abfahrtsmonitor zeigt zusätzlich in Echtzeit alle künftigen Abfahrten bei jeder gewünschten Haltestelle.

Die AnachB.at Verkehrslage zeigt auf den ersten Blick, wo Sie im Verkehrsgeschehen am schnellsten vorankommen.

Außerdem finden Sie auf der Karte viele weitere Verkehrsinfos, wie Haltestellen, Live-Verkehrskameras, Parkinformationen und Standorte für Carsharing, Citybike Wien und Nextbike.

AnachB.at - alle 7,5 Minuten eine neue Verkehrslage

Baustellen, Staus, Verspätungen, Umleitungen oder Änderungen im Verkehrsnetz werden von AnachB.at berücksichtigt und die Verkehrslage alle 7,5 Minuten aktualisiert. Die dafür notwendigen Daten stammen von Wiener Linien, VOR, ÖBB, ASFINAG, Polizei, Taxiunternehmen, Ö3-Verkehrsredaktion, Carsharing.at, Citybike Wien und den Fachabteilungen der drei Bundesländer.

AnachB.at - entwickelt und betrieben von ITS Vienna Region

Entwickelt und betrieben wird AnachB.at von ITS Vienna Region, dem Verkehrstelematik-Projekt der Bun-desländer Wien, Niederösterreich und Burgenland. ITS Vienna Region wurde von diesen 2006 als eigenständiges Projekt im VOR gegründet und verfügt mittlerweile über mehr als 10 MitarbeiterInnen. Zu den zentralen Tätigkeiten zählen das Zusammenführen verschiedener Verkehrsdaten der vielen Partner, die Unterstützung der Länder bei E-Government und Verkehrsmanagement und die Beteiligung an For-schungsprojekten. Seit 2009 bietet ITS Vienna Region das kostenlose Echtzeit-Verkehrsservice AnachB.at an, das mittlerweile monatlich mehr als 1 Million Routen berechnet.

Rückfragen & Kontakt:

DI Klaus Heimbuchner

Projektentwicklung / PR

ITS Vienna Region

Verkehrsverbund Ost-Region VOR GmbH

Tel.: 0660/8533203

Mail: klaus.heimbuchner @ its-viennaregion.at

Web: www.AnachB.at

www.its-viennaregion.at