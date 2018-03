"Bewusst gesund - Das Magazin" über maßgeschneiderte Behandlung von Krampfadern

Außerdem am 14. April: Tipps und Tricks für Allergiker

Krampfadern - Maßgeschneiderte Behandlung

In Österreich leiden viele Menschen an Krampfadern; das heißt an krankhaft erweiterten Venen, die vor allem an den Unterschenkeln und in den Kniekehlen auftreten. Wegen defekter Venenklappen kann das Blut nicht mehr zurück zum Herzen fließen und staut sich in den Blutgefäßen. Besonders betroffen sind vor allem ältere, übergewichtige Frauen. Pro Jahr werden bis zu 40.000 Eingriffe durchgeführt, um die Krampfadern wieder loszuwerden. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, die auf die speziellen Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden müssen. Die bekanntesten Methoden umfassen Laser und Hochfrequenz, aber auch die Verödung durch das Einbringen von Schaum in die Krampfadern, sowie das sogenannte Stripping, bei dem die Krampfadern operativ entfernt werden. Ganz wichtig ist im Vorfeld die genaue Beratung und Abstimmung mit dem Patienten. Die Gefäßchirurgie und die dermatologische Abteilung des Wilhelminenspitals arbeiten auf diesem Gebiet eng zusammen, um eine bestmögliche Behandlung zu garantieren.

Achtung Pollenflug - Tipps und Tricks für Allergiker

Für 1,5 Millionen Allergiker in Österreich ist der Frühling nicht die schönste Jahreszeit. Niesen, Schnupfen, Jucken, geschwollene Augen, gereizte Haut - das alles sind die klassischen Begleiterscheinungen einer Allergie. Tanja Wagner litt schon mit sechs Monaten an einer allergischen Neurodermitis und muss seitdem auf viele Nahrungsmittel verzichten und sich gerade im Frühling vor den Pollen schützen. Ganz wichtig ist es für sie, wie für alle Allergie-Geplagten, möglichst rasch herauszufinden, welche speziellen Stoffe die allergischen Reaktionen auslösen. Dazu gibt es jetzt einen "Chip-Test", mit dem man sich mit nur einem Blutstropfen, der abgenommen wird, innerhalb kurzer Zeit auf 112 verschiedene Allergene testen lassen kann. Allerdings sind die Kosten dafür erheblich und werden nicht von der Krankenkasse übernommen. "Bewusst gesund" hat sich angesehen, was der Test tatsächlich kann und wie er den Betroffenen hilft.

Vorhofflimmern - welche Therapie hilft

Müdigkeit, Atemnot, Schlafstörungen, Schmerzen in der Brust und ein unregelmäßiger Herzschlag -diese Anzeichen können auf Herzrhythmusstörungen hinweisen. Die häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Fast jeder Vierte über 40 ist davon betroffen und dadurch auch besonders gefährdet, einen Schlaganfall zu erleiden. Etwa 70 Prozent bemerken gar nicht, dass es zum Vorhofflimmern kommt. Deshalb sind der rechtzeitige Gang zum Arzt und eine genaue Diagnose sehr wichtig. Es gibt heute verschiedene Möglichkeiten der Therapie, dazu zählen blutverdünnende Medikamente wie auch Eingriffe am Herzen.

"Bewusst gesund"-Tipp von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn zum Thema Venenentzündung

Schwere- und Spannungsgefühl in den Waden - das sind meist die ersten Anzeichen für eine Venenentzündung. Venenerkrankungen sind sehr häufig, laut Statistik ist jeder zweite bis dritte Erwachsene davon betroffen. Frauen viermal häufiger als Männer.

