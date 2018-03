100. Todestag von Bram Stoker: Vampire und andere moderne Mythen im ORF

Wien (OTS) - Vampire im ORF: Der 100. Todestag von Bram Stoker am 20. April und die soeben erschienene Neuübersetzung seines Weltklassikers "Dracula" sind Anlass für einen kleinen Themenschwerpunkt in TV und Radio. Der "Kulturmontag" setzt sich in seiner jüngsten Ausgabe am 16. April - um 22.30 Uhr in ORF 2 - mit dem "Dracula"-Erfinder und seinem Bestseller auseinander, befasst sich aber auch mit anderen modernen Mythen und Legenden des Trivialen: So präsentiert Nadja Bernhard in ihrer bisher zweiten Sendung Themen wie "100 Jahre Biene Maja - ein Naziepos?" und "100 Jahre Tarzan - Zickenkrieg im Dschungelcamp" und begrüßt dazu den österreichischen Literaten und Universaldenker Franz Schuh zum Live-Gespräch im Studio. Ergänzend dazu steht im Rahmen des "Kulturmontag" die Premiere der "art.genossen"-Doku "Vampire - ein unsterblicher Mythos" auf dem Programm, in der ein Team von Archäologen und forensischen Wissenschaftern jetzt den eindrucksvollen Beweis für die Fakten hinter der Legende geliefert hat. Eine weitere Premiere zum Thema bietet am Sonntag, dem 22. April, um 23.05 Uhr in ORF 2, der ebenso informative wie unterhaltsame "dok.film: Die Wahrheit über Dracula" über ein Land, das einen Romanhelden importierte und daraus einen Exportschlager machte.

Auch Ö1 widmet sich dem Thema Vampire: In "Ex libris" am Sonntag, dem 15. April, um 16.00 Uhr, spricht Peter Zimmermann mit Andreas Nohl, der Bram Stokers "Dracula" neu übersetzt hat, und sendet einen Beitrag mit dem Titel "Dracula und die Folgen" über den Vampirmythos im 20. Jahrhundert.

