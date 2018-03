Wiener Jugendzentren: Viel Neues für Jugendliche im 21. Bezirk

Ausbau des spacelab-Standortes und Mobile Jugendarbeit im Donaufeld

Wien (OTS) - Am Puls der Zeit sein und wissen, was Kinder und Jugendliche benötigen und wollen, diesen Anforderungen stellt sich der Verein Wiener Jugendzentren in seiner täglichen Arbeit. Im 21. Bezirk hat sich in letzter Zeit viel bewegt und geändert, was natürlich auch Einfluss auf die in diesem Bezirk lebenden Kinder und Jugendlichen hat. Daher wird der Verein Wiener Jugendzentren eine neue Jugendeinrichtung im Donaufeld eröffnen und den Standort Strebersdorf umstrukturieren und den spacelab-Standort ausbauen. "Ich freue mich sehr, dass die Wiener Jugendzentren flexibel auf aktuelle Trends und Neuerungen reagieren. Das ist sehr wichtig für die jungen Menschen dieser Stadt", so Kinder- und Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

spacelab Strebersdorf im Aufwind

Seit Jänner 2010 gibt es im Jugendzentrum Strebersdorf einen Standort von spacelab, dem Arbeitsmarktprojekt für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren. spacelab bietet jungen Menschen Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf und ist ein Projekt von Verein Wiener Jugendzentren, Volkshilfe Beschäftigung und WUK. spacelab läuft sehr gut, der Bedarf an diesem Angebot der Wiener Ausbildungsgarantie ist sehr hoch. Der Standort wird daher als spacelab-Standort für den Norden Wiens weiter ausgebaut, die anderen Angebote des Jugendzentrums Strebersdorf werden ab Juni 2012 nicht mehr fortgeführt.

Neu: Mobile Jugendarbeit im Donaufeld

Die Angebote für Jugendliche im 21. Bezirk werden jedoch im Floridsdorfer Stadtteil Donaufeld verstärkt. Dort macht der Verein Wiener Jugendzentren seit Jahren saisonale Parkbetreuung. Der Bedarf an Jugendarbeit in diesem Grätzel ist in den letzten Jahren aufgrund der großen Wohnbautätigkeit sehr gestiegen, sodass der Verein Wiener Jugendzentren - mit Unterstützung vom Bezirk und der Stadt Wien - im Frühjahr 2012 im Donaufeld einen ganzjährigen Standort der Mobilen Jugendarbeit eröffnen wird. "Damit gibts im 21. Bezirk neben den Jugendzentren Marco-Polo und Großfeldsiedlung, den Jugendtreff Mitterhofergasse sowie spacelab Strebersdorf eine weitere Einrichtung der Wiener Jugendzentren, die die Floridsdorfer Jugendlichen gemeinsam mit zwei weiteren Vereinen unterstützt!" freut sich Bezirksvorsteher Heinz Lehner.

