EU-Bankenregulierung: Karas will rasch verhandeln und begrüßt Sonderministerrat

EU-Parlament gegen "Extrawürste" für Banken einzelner Länder

Brüssel, 12. April 2012 (OTS) Der für Finanzmarktregulierung zuständige Ausschuss des EU-Parlaments hat sich heute in einer Debatte für einheitliche europäische Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen für Banken ausgesprochen. "Wir wollen keine Extrawürste für wenige, sondern den Finanzbinnenmarkt stärken. Der europäische Bankenmarkt wird nur dann sicherer und stabiler, wenn einheitliche Regeln für alle gelten. Wenn wieder jedes Land eigene Regeln machen kann, entsteht Rechtsunsicherheit, wird der Wettbewerb unter den Banken verzerrt, und die Idee einheitlicher weltweiter Banken-Spielregeln, die Basel III zugrunde liegt, wird ad absurdum geführt", so Othmar Karas, zuständiger Chefverhandler des Europäischen Parlaments, heute.****

Karas begrüßt, dass die Verhandlungen im Rat nun auf Ministerebene gehoben werden. Am 2. Mai soll ein Sondertreffen der EU-Finanzminister dazu stattfinden: "Ab Mai will ich mit dem Rat verhandeln können. Wenn die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht aus der gegenseitigen Blockade herauskommen, schafft es die EU

nicht mehr, die neuen Regeln bis Jahresende einzuführen", so Karas. Die EU sei es immer gewesen, die sich auf internationaler Ebene für schärfere, einheitliche Bankenregel eingesetzt habe. "Wenn Europa den international vereinbarten Fahrplan nicht einhält, wird es für uns schwieriger, von den USA die Umsetzung einzufordern", betont Karas. EU-Parlament und nationale Regierungen müssen sich auf eine gemeinsame Position einigen, damit die Regeln eingeführt werden können. Das Parlament legt zum Europatag 2012 seine Verhandlungsposition fest. Die Eckpunkte stellte Karas heute vor.

Zentrales Vorhaben von Karas ist, die Kreditvergabe der Banken an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu erleichtern. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Kredit für KMU mit 75 Prozent Eigenkapital hinterlegt werden muss, eine griechische Staatsanleihe aber mit null Prozent", so Karas. Er schlägt vor, das Risikogewicht für KMU-Kredite um 30 Prozent durch die Einführung eines Ausgleichsfaktors zu reduzieren. Bei der Bewertung von Staatsanleihen fordert Karas die EU-Kommission auf, sobald als möglich einen Vorschlag auf den Tisch zu legen, wie diese zu bewerten seien.

Die neuen Eigenkapitalanforderungen für Europäische Banken sind die Umsetzung in EU-Recht der weltweit vereinbarten Basel-III-Regeln, die ab dem 1. Januar 2013 schrittweise eingeführt werden sollen. Basel III ist ein zentrales Element zur Stärkung des Bankensystems nach der Finanzkrise. Das Regelwerk sieht vor, dass Banken künftig sieben statt bislang zwei Prozent der nach Risiken gewichteten Bilanzsumme als hartes Kernkapital halten müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627

(othmar.karas@europarl.europa.eu)

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784

(daniel.koster@europarl.europa.eu)