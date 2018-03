Lotto: Doppeljackpot - am Sonntag geht es um 3,2 Millionen Euro

Solojoker in Niederösterreich mit 177.600,- Euro

Wien (OTS) - Die rund 1,9 Millionen Euro im Lotto Sechser-Topf blieben unangetastet, zumal es neuerlich niemandem gelang, die "sechs Richtigen" 1, 20, 24, 26, 30 und 35 zu tippen. Aus dem Jackpot wurde damit ein Doppeljackpot, aus den 1,9 Millionen Euro im Topf werden bis Sonntag rund 3,2 Millionen, es ist der vierte Doppeljackpot im heurigen Jahr. Die bisherigen drei brachten höchst unterschiedliche Ergebnisse: Der erste im Jänner endete mit einem Solosechser, der zweite im Februar entwickelte sich zu Dreifach- und in weiterer Folge zum Vierfachjackpot, und der dritte im März brachte schließlich zwei Sechser.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 34. Ein Tiroler, ein Spielteilnehmer aus dem Burgenland und einer, der seine Tipps über die Spieleplattform www.win2day.at abgegeben hat, erhalten dafür jeweils rund 43.000,- Euro.

Lotto verlost 5 VW Touareg Hybrid

Lotto "6 aus 45" verlost jetzt fünf VW Touareg und setzt dabei auf Umweltbewusstsein, denn die Fahrzeuge werden in der Hybrid-Version ausgespielt.

Die Lotto VW Touareg Hybrid Promotion erstreckt sich über vier Ziehungen. Wer in der Zeit vom Montag, den 9. bis zum Sonntag, den 22. April 2012, mit zumindest einem Lotto Tipp an zumindest einer der vier Ziehungen mitspielt, nimmt an der Verlosung teil.

Joker

Beim Joker gab es am vergangenen Mittwoch einen Sologewinn. Ein Niederösterreicher hatte auf seiner Bingo Quittung als Einziger die richtige Zahlenkombination und erhält für sein angekreuztes "Ja" rund 177.600,- Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung von Mittwoch, 11.4.2012:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.864.182,20 - 3,2 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 42.990,10 75 Fünfer zu je EUR 1.875,90 224 Vierer+ZZ zu je EUR 219,80 4.654 Vierer zu je EUR 49,80 5.867 Dreier+ZZ zu je EUR 19,10 82.818 Dreier zu je EUR 4,90 266.189 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 20 24 26 30 35 Zusatzzahl: 34

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung von Mittwoch, 11.4.2012:

1 Joker zu EUR 177.598,90 12 mal EUR 7.700,00 101 mal EUR 770,00 943 mal EUR 77,00 9.464 mal EUR 7,00 95.408 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 8 6 3 7 1

