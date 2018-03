MetaTrader 5 Plattform wird unabhängige Software auf der DGCX

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Die MetaQuotes Software Corp. freut sich, heute die erfolgreiche Zertifizierung ihrer Handelsplattform MetaTrader 5 an der Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) bekanntgeben zu dürfen. Die MetaTrader 5 Plattform ist eine der meistgenutzten Handelsplattformen für Finanzmärkte weltweit und wurde an der Börse zur unabhängigen Software (Independent Software, IS) erklärt.

Die IS MetaTrader 5 wird den Mitgliedern der DGCX den Einsatz der Plattform über ein spezielles Gateway ermöglichen, um damit ihren Börsenkunden Dienstleistungen anbieten zu können. Die DGCX ist eine von drei neuen internationalen Börsen, für welche die MetaTrader 5 Plattform in diesem Jahr den Support eingeführt hat.

Ahmed Bin Sulayem, Vorsitzender der DGCX, erklärte: "Die MetaTrader 5 Plattform ist eine wertvolle Ergänzung der technologischen Kompetenz, die an der DGCX zur Verfügung steht. Die Zusammenarbeit mit MetaTrader 5 zeigt, wie sehr wir uns bemühen, unseren Mitgliedern die weltweit führenden Lösungen für Börsentechnologie bieten zu können."

Gaies Chreis, COO der MetaQuotes Software Corp., welche die Plattform entwickelt hat, sagte: "Wir haben mit Erfolg eine erstklassige Handelsplattform entworfen, die sämtliche Anforderungen der DGCX erfüllt, und wir werden auch weiterhin daran arbeiten, den Börsenmitgliedern immer neue Möglichkeiten innerhalb unserer Plattform zu eröffnen. Die breite Palette von Werkzeugen zur technischen Analyse von MetaTrader 5 und seine leistungsstarke Handelsfunktionalität bieten ein fantastisches Hilfsmittel für die Handelsbedürfnisse der DGCX-Mitglieder."

MetaTrader 5 enthält eine grosse Auswahl von Lösungen zur Unterstützung des effizienten Handels an Finanzmärkten. Zu seinen wesentlichen Funktionen gehören ein leistungsstarkes und anpassungsfähiges Back-Office, ein modernes Frontend mit fortschrittlichem Handelssystem, technische Analyse und Fundamentalanalyse sowie Mobile Trading. MetaTrader 5 bietet die notwendigen Werkzeuge zur Analyse von Preisdynamiken und zum Einsatz automatisierter Handelsprogramme. Mit der Plattform können Händler nicht nur auf dem Devisenmarkt arbeiten, sondern auch Optionen, Termingeschäfte und Aktien handeln.

Über die DGCX: Die DGCX wurde 2005 gegründet und ist die erste Terminbörse der Region. Sie ist auch die einzige, die es ihren Teilnehmern ermöglicht, Transaktionen innerhalb der Golfregion zu verrechnen und abzuwickeln. Die DGCX hat eine Vorreiterrolle in der Entwicklung des regionalen Terminmarktes gespielt. -Sie ist ein elektronisches Handelsprojekt und führt derzeit Termingeschäfte mit 230 Mitgliedern aus aller Welt aus.

Über MetaQuotes Software Corp.: Ein professioneller Entwickler von Software-Anwendungen für Finanzmärkte. Mit seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung nimmt das Unternehmen derzeit eine marktführende Position ein und bietet eine der besten Softwarelösungen für den Devisenhandel. Die Handelsplattform MetaTrader 5 bietet nicht nur Funktionen für den Devisenmarkt sondern auch für Aktienbörsen.

