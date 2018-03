Wie wächst Wohlstand sozial- und umweltverträglich?

Neues Buch "Wachstum im Wandel" bringt aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand auf den Punkt

Wien (OTS) - Ist die Fortschreibung des traditionellen Wirtschaftswachstums die richtige Antwort auf Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut und Umweltzerstörung? Wie lassen sich wirtschaftliche Weiterentwicklung, Umweltschutz, Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit vereinbaren? Diesen Fragen geht das neue Buch "Growth in Transition" ("Wachstum im Wandel") nach, das unter maßgeblicher Beteiligung von Elisabeth Freytag und Martina Schuster -beide Abteilungsleiterinnen im Umweltministerium - herausgegeben wurde.

"Die größte Herausforderung ist der Umbau unseres Wirtschaftssystems hin zu einer nachhaltigen, ressourceneffizienten CO2-armen Wirtschaft", betonte Umweltminister Nikolaus Berlakovich anlässlich der gestrigen Buchpräsentation. Bei der UN-Nachhaltigkeitskonferenz im Juni in Rio de Janeiro werde Österreich sein Erfolgsmodell des 'grünen' Wachstums vorstellen. "Wir zählen zu den Vorbildern bei 'green jobs', in der Nutzung erneuerbarer Energie, bei der Wasserversorgung, in der Bio-Landwirtschaft und im Abfallmanagement. Bis 2050 haben wir das klare Ziel der Energieautarkie vor Augen, also die hundertprozentige Deckung unseres Energiebedarfs aus eigenen, erneuerbaren Quellen."

Das Buch "Growth in Transition" liefert wissenschaftlich fundiertes Hintergrundwissen zur aktuellen Wachstumsdebatte. 21 international renommierte Autorinnen und Autoren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft widmen sich der Frage, welche alternativen Entwicklungspfade das menschliche Wohlbefinden erhöhen und gleichzeitig den ökologischen und sozialen Zusammenbruch verhindern können.

Die neue Publikation ist die englischsprachige Überarbeitung und Fortsetzung des Buchs "Welches Wachstum ist nachhaltig?", das 2009 in deutscher Sprache in Zusammenarbeit mit dem Sustainable Europe Research Institute erschienen ist.

Von 8. bis 10. Oktober findet in Wien eine internationale Konferenz statt, die die Wachstumsdebatte weiter vertiefen wird. Die Konferenz ist so wie das neu erschienene Buch Teil der Initiative "Wachstum im Wandel", die vom Umweltministerium ins Leben gerufen wurde und an der über 20 Partnerinstitutionen beteiligt sind.

Weitere Informationen: www.wachstumimwandel.at

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6823