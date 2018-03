Aviso Fototermin: Schwerpunktaktionen der Wiener Polizei und der MA 60 in Sachen Hundehaltung

Wien (OTS) - Eine zweiwöchige Schwerpunktaktion in Sachen Hundehaltung in Wien startet die Wiener Polizei dieser Tage: Sie kontrolliert gemeinsam mit der MA 60 (Veterinäramt der Stadt Wien) die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften bei der Haltung von Hunden in Wien.

Tierschutzstadträtin Ulli Sima und Peter Goldgruber, Leiter der Sicherheits- und Verkehrspolizeilichen Abteilung der Wiener Polizei, präsentieren die Aktion dieses Mal im Naherholungsgebiet am Wienerberg in Favoriten.

Datum: 16.4.2012, um 10:00 Uhr



Ort:

Erholungsgebiet Wienerberg MA 49-Forsthaus Wienerberg

Neilreichgasse 110A, 1100 Wien





