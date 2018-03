Aviso 16.4.: Fototermin neusanierter Kindergarten Bergtaidingweg

Wien (OTS) - Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten im Kindergarten Bergtaidingweg 11 in Wien-Favoriten können ab sofort ca. 130 Kinder wieder all ihre Räumlichkeiten zum Spielen, Forschen und Entdecken nutzen. Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner und Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch besuchen am kommenden Montag, den 16. April, um 10 Uhr den rundum erneuerten Kindergarten.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Foto- und Filmtermin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin neusanierter Kindergarten Bergtaidingweg

Zeit: Montag, 16.4., Beginn: 10 Uhr

Ort: Kindergarten Bergtaidingweg 11, 1100 Wien

